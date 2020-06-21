Мистический Зилайскалнс. Шесть причин посетить по-настоящему святое место

Зилайскалнс под Валмиерой имеет для Латвии особое значение, но на наш взгляд хотя бы раз в жизни наведаться в это место должен каждый. Местные жители считают его "местом силы" — одним из тех, вокруг которого происходят непонятные явления, а в людях открывается то, что и сами они в себе не подозревали.

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Подробно о нем со ссылкой на представителя Коценской краевой думы пишет "Tūrismagids", а "Тургид" публикует сокращенный перевод.

Само название — Зилайскалнс, по мнению местных жителей, указывает не на цвет горы, а имеет отношение к древнеславянской "силе". Хотя и цвет тут тоже "причем" — гору нередко покрывает синеватая дымка, которая поднимается из окрестных домов. Но гора знаменита, конечно, не только этим.

Зилайскалнс — святое место, овеянное легендами





Foto: Vija Vāvere

Гора официально, насколько это возможно, считается святым местом, местом особой мистической силы. Так было всегда — на горе и под ней найдены камни странной формы, свидетельствующие о том, что языческим богам на ней поклонялись издревне. А традиция отмечать там Лиго сохранилась и по сей день.

Говорят, что если надо хорошо подумать, собраться с мыслями и, как сегодня модно говорить, "помедитировать", то лучше места, чем Зилайскалнс для этого нет.

Foto: Vija Vāvere

С горой связано и немало легенд. Например, про армию короля Швеции Карла XII, солдаты которой неуважительно обошлась с Зилайсканлском и принялись вырубать на горе деревья. Народ взбунтовался и надавал шведам по шее. А кто уцелел, тех поглотили окрестные болота.

Многие легенды говорят о том, что гора не прощает неуважения. Так, некогда не ее вершине был источник, вода из которого обладала особой целительной силой. Тот источник не пересыхал даже в самую страшную жару, и к горе тянулись люди. Но потом одна женщина взяла и постирала в ручье грязные детские пеленки. И все — источник иссяк.