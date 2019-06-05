Мол на Андрейсале закрыт из-за опасности для посетителей

Вход на мол на Андрейсале перегородили воротами с надписью "Посторонним вход запрещен", свидетельствуют очевидцы.
4 июня пользователь Twitter EsEsmuTuEsmuEs опубликовал фотографию, на которой видно, что проход на мол перегорожен.
В Рижской думе порталу Delfi объяснили, что проход закрыт из соображений безопасности. Решение принял порт. Вода подмыла мол, плиты треснули и ходить по ним стало опасно. В ближайшее время открывать мол не планируется.
TagsRīgas brīvosta
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