Проект Pamestā Latvija посвящен заброшенным объектам и индустриальному туризму. Его участники занимаются тем, что находят и исследуют забытые места — военные объекты, подземные тоннели, заброшенные дома, а также организуют туда экскурсии. Марцис (имя изменено) рассказал порталу DELFI о своем опыте и деятельности проекта.

"Мне интересно находиться в постапокалиптической и антиутопической среде. Мне нравятся абсолютно заброшенные места — уже разрушенные. Там, где внутри объектов уже растут деревья", — говорит Марцис. Он увлекается посещением старых и забытых мест с 2014 года, и со временем решил не только исследовать их, но и делиться найденным с остальными.

Несмотря на то, что фотографии большей части объектов они публикуют в социальных сетях, по словам Марциса, многое остается за кадром — по разным причинам. К примеру, некоторые места ничем особенно не выделяются, и рассматривать такие фотографии было бы неинтересно. "Также есть места, куда мы проникаем не совсем законно. Если это место со статусом деградировавшей территории, мы ждем полгода-год, и только потом публикуем фотографии, чтобы невозможно было начать административный процесс", — рассказывает Марцис.

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