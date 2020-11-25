Не только красивая природа: ТОП-8 достойных посещения усадеб и замков в Национальном парке Гауя

Если вам кажется, что Гауйский национальный парк – это только про природу, то вы сильно заблуждаетесь. Да, конечно, там есть утесы, скалы и пещеры. А еще обрывы, обнажения пород и множество природных троп. Но, кроме этого, в национальном парке нашлось место для 19 старинных городищ, шести средневековых замков и достаточному количеству разнообразных усадеб. Тургид, при помощи туристической ассоциации Enter Gauja, решил рассказать о восьми из них.

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Поместье Лиепас

Поместье Лиепас было основано в 1672 году и получило свое название от поселения Лиепа. С момента своего основания усадьбы тут работала одна из латвийских школ, созданная легендарным пастором и переводчиком Библии Эрнстом Гликом.

В начале Великой Северной войны, а именно в 1700 году, усадьба была заложена. Впоследствии она попадала в руки разных владельцев, пока в 1783 году Перс Бойе не стал ее владельцем. Его семья управляла имением на протяжении многих лет.

С 1882 года до Первой мировой войны усадьба принадлежала семье фон Рейтерна. Во время Первой мировой войны здесь была устроена школа для детей-беженцев. Здание школы было серьезно повреждено в 1919 году и переехало непосредственно в господский дом, где учебное заведение функционировало вплоть до 1970 года.

Foto: Krists Spruksts

В наши дни усадьба больше известна как место для арт-терапии. В приусадебном парке растут старые липы, дубы, клены, ясени, сибирские ели, жасмин, сирень и яблони, которые до сих пор радуют гостей богатым урожаем.

Кроме того, гости могут отправиться в Дом творчества, Каменный сад, винокурню, пройтись по Липовой аллее, заблудиться и найтись в лабиринте, исследовать глубоководный глаз Зеркального пруда и познакомится с арт-объектом Спираль Джетти, а также обнаружить множество интереснейших мест этого поместья.