Музей истории железной дороги приглашает на прогулки по новым индустриальным маршрутам в Риге, Юрмале и Елгаве

С началом весеннего туристического сезона Музей истории Латвийской железной дороги предлагает всем желающим отправиться в индустриальный поход с семьей или друзьями. Вы сможете обнаружить такие места в Риге, Юрмале и Елгаве, о которых обычный прохожий даже и не подозревает.

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"Музей истории Латвийской железной дороги продолжает начатый в предыдущие годы цикл походов, во время которых не только любителям железных дорог и промышленного наследия, но и всем желающим предоставляется возможность познакомиться с историческими и современными промышленными объектами. На предлагаемых нами пешеходных маршрутах мы предлагаем участникам обратить внимание на малозаметные нюансы, послушать исторические рассказы и вместе подумать о том, какие изменения принесла в город железная дорога и что нас еще ждет. Ближайшие походы, к которым мы приглашаем вас присоединиться, состоятся 15 апреля в Риге и 29 апреля в Юрмале", — говорит представительница Музея истории железной дороги Латвии Гунита Рейнвалде.

Участники рижского похода "Железная дорога в Пардаугаве. Переломные моменты" смогут увидеть старейший железнодорожный квартал на левом берегу Даугавы, узнать перипетии истории Торнякалнса и судьбу железнодорожных мостов, а также обсудить, как изменится облик Пардаугавы в ближайшее время.

Интересующиеся юрмальским походом "Истории юрмальских станций" смогут узнать о создании железнодорожной линии "Рига – Тукумс", послушать истории юрмальских вокзалов и остановок, включая связанные с ними события и факты. Вы узнаете о происхождении названий станций, расписании поездов тогда и сейчас и билетах на поезд.

В свою очередь, участники елгавского похода "Железная дорога – застройщик города" познакомятся с необходимой для работы железной дороги инфраструктурой – Елгавским вокзалом, виадуком Литовского шоссе, локомотивным депо, мостами через реку Лиелупе, жилыми кварталами домов железнодорожников на улицах Прохорова, Цеплю, Зиргу, Паста и Матера, а также общественными зданиями Балтийской железной дороги – клубом железнодорожников, больницей и универмагом.

Длина походов варьируется от 5 до 10 километров, цена – от трех евро (школьники) до 10 евро (взрослые). Проводят их специалисты Латвийского музея истории железных дорог. Подать заявку и узнать о походах более подробно можно ЗДЕСЬ.

Обратите внимание, что дети и подростки до 14 лет допускаются к участию в походах только в сопровождении ответственного взрослого. Маршрут разработан в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому просим родителей тщательно обдумать участие своего несовершеннолетнего ребенка в этом походе.