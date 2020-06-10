Музей шмаковки в Даугавпилсе станет более доступным для посетителей

С 15 июня Музей шмаковки станет еще доступнее для посетителей и во время активного туристического сезона будет открыт семь дней в неделю. С середины июня до конца сентября музей будет работать каждый день с 11:00 до 19:00.

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Музей предлагает занимательный рассказ о древнейшем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, которая является составной частью кулинарного наследия. Посетители музея могут изучить процесс изготовления шмаковки с помощью цифровой экспозиции и осмотреть аутентичное производственное оборудование.

Есть возможность отправиться на экскурсию или посетить музей в индивидуальном порядке, а также воспользоваться бесплатными аудиогидами, которые доступны на разных языках.

Специальные предложения для семей и групп, а также для студентов и пенсионеров. Билеты для семьи (от 3 до 8 посетителей): 2.50 EUR/с персоны.

Посещения музейной экспозиции в сопровождении гида: 3.90 EUR/с персоны (для взрослых), 2.70 EUR/с персоны (для студентов, пенсионеров). Каждое первое воскресенье месяца для индивидуальных посетителей вход 2.15 EUR.