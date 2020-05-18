На берегу голубых озер: места Латгалии, где можно отлично порыбачить и провести время с семьей

Вы любите проводить время на природе, в кругу семьи и друзей? А рыбачить? Если вам по душе оба этих времяпрепровождения, то вот несколько мест в Латгалии, где можно посвятить время любимому хобби, отдыхая вместе с семьей.

Например, на территории гостевого дома Paradīze, расположенного в Балвском крае, есть 17 прудов, рассказали в ассоциации туризма Латгалии. Здесь посетителям предлагают комфортабельные номера, сауну, а также широкий выбор игр и развлечений на свежем воздухе для самых маленьких (SUP-борды, надувной город с препятствиями на воде и т.д.). Помимо этого, хозяева гостевого дома предлагают попробовать сушеную рыбу или рыбный суп, приготовленные из собственного улова.

В гостевом доме Rūķīši (Ругайский край), вы получите особое гастрономическое удовольствие, отведав местную рыбу свежего копчения, которая была выращена в специальных рыбных прудах. Вы также сможете попариться в бане "по-черному", после чего освежиться в пруду или дубовой ванне. Рано утром вы сможете отправиться за карпом или линём, а владелец с удовольствием составит вам компанию.

Несмотря на то, что Прейльский край не богат на озера, у одного из местных жителей, занимающегося рыбалкой с детства, появилась идея предложить себя в виде "рыболовного гида". Это отличная возможность освоить ремесло для тех, кто не знает, с чего начать. А опытные рыболовы в сопровождении гида смогут познакомиться с новыми местами для рыбной ловли в Латгалии. Контакты Райнерса, рыболовного гида, вы сможете найти в Центре туристической информации Прейли (TIC).

В свою очередь, на берегу озера Пелечи, в месте отдыха Duni, есть специально отведенное место для костра, открытый навес, доступны обычная и моторная лодки, рыболовные удочки, а также плот для семейного путешествия по местному озеру.

В Риебиньском крае расположенный на берегу озера Золва кемпинг Agaves предлагает тихий и спокойный отдых для всей семьи, обещая обеспечить всем необходимым оборудованием для активного отдыха. Информацию о возможностях рыбной ловли в водоёмах Риебиньского края можно найти на официальном сайте Риебиньского края.

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Отличный отдых для всей семьи гарантирован в Пертниках в Резекненском крае. Здесь вы сможете спрятаться от ежедневной суеты, восстановить силы и насладиться полноценным загородным отдыхом в живописной зоне месторождения доломитов. Любителям рыбалки предлагаются два рыболовных пруда: в одном из них обитает форель, во втором - карп, карась, плотва, окунь, осетр, щука и сом. Услуги общественного питания доступны по предварительному заказу.

Уникальное приключение предлагает центр отдыха Līdumnieki в Циблском крае. Здесь вы можете насладиться рыбалкой в фермерских прудах, а также на озерах Пителе и Зилезерс, последнее из которых которое граничит с Россией. Плавучая сауна и жилье для четырех человек посреди озера, безусловно, будут в списке приключений для каждого рыболова.

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В свою очередь, Atpūta Ludzā предоставляются услуги гида по рыбной ловле, который расскажет и покажет лучшие места для рыбалки в городе Лудза и его окрестностях. Предлагается прокат лодок и различного оборудования для активного отдыха, а также услуга создания маршрута в соответствии с индивидуальными потребностями. Желающие порыбачить в озере Цирма Лудзенского края, смогут остановиться на базе отдыха Dzerkaļiи в доме отдыха Zilgme, а для тех, кто хотел бы провести время у озера Нирза, подготовлены лучшие места в гостевых домах Meldri, Ezerzemes или же на базе отдыха Zirgasmaids.

Одним из самых красивых мест для рыбалки в Даугавпилсском крае является природный парк Daugavasloki. На берегу реки находится дом отдыха Beibuki, который предоставляет не только услуги проживания, но и различные виды саун и джакузи. Кроме этого хозяева предлагают прокат катамаранов, деревянных плотов, каяков и каноэ, а также услуги водного гида.

В Аглонском крае, всего в нескольких километрах от базилики, расположен отличный гостевой дом Čiekuri. Здесь, насладившись теплым весенним утром, удастся позабыть о рутине, а окрестности идеально подойдут для спокойного семейного отдыха.