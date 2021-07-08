На берегу голубых озер: ТОП-6 озер Латгалии, где можно отлично провести время на выходных

Вы любите проводить время на природе, в кругу семьи и друзей? А рыбачить? А гулять по берегу озера? Если вам по душе все эти занятия, то вот несколько озер в Латгалии, где можно отлично провести выходные или даже небольшой мини-отпуск.

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Большое Стропское озеро



Большое Стропское озеро является крупнейшим водоемом в Даугавпилсе, поэтому в летний сезон оно привлекает большое количество отдыхающих. Каждый год центральному пляжу Большого Стропского озера присуждается награда международного Фонда экологического образования (FEE International) – Голубой флаг, который указывает на то, что вода в озере отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Территория центрального пляжа благоустроена различными элементами – пешеходным променадом для прогулок, который освещается в темное время суток, асфальтированной велодорожкой, а также открытой тренажерной площадкой для сторонников активного образа жизни. Гостям и жителям города совершенно бесплатно доступны площадка для пляжного волейбола, раздевалки, скамейки, парковка и прочие удобства.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Для ценителей активного отдыха предлагается прокат электросамокатов, а "e-bike" предлагает услуги аренды электро-велосипедов, велокартов и спортивного инвентаря для SUP серфинга. Велокарты доступны для взрослых и детей старше 3-х лет.

Рядом с Большим Стропским озером находятся кемпинг Chill&Grill и парк приключений Daugavpils Tarzāns. Недалеко также расположены Стропской лес, Стропская трасса активного отдыха и спорта и Стропская эстрада.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Центральный пляж Большого Стропского озера находится на расстоянии 8 км от центра города Даугавпилс. Добраться до пляжа удобнее всего на автомобиле, трамвае номер 3 (ближайшая к центральному пляжу остановка называется Stropu ezers"), на автобусе номер 3 или номер 12 (ближайшая к центральному пляжу остановка называется Internātskola). Информация о маршрутах и расписании общественного транспорта доступна здесь.