На деревню дедушкам. Как правильно (и не поздно ли?) послать письмо Деду Морозу и Санта-Клаусу

Новогодних праздников ждать еще почти месяц, но и подготовка к ним длится не один день. Именно поэтому Latvijas Pasts предлагает маленьким жителям Латвии вовремя написать и отправить письмо Деду Морозу. Офис латвийского Деда Мороза расположен в Южном Курземе, а Санта-Клаус, как известно, живет в Финляндии.

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Для того, чтобы письмо дошло до адресата, родители детей должны убедиться, что на письме указаны точные адреса получателя и отправителя, а также наклеена марка соответствующего номинала. Latvijas Pasts предлагает не откладывать отправку писем на последний момент.

Латвийский Дед Мороз живет в Зиемупе, в Южном Курземе и все адресованные ему письма почта доставляет именно туда. Если же в качестве получателя письма указан Санта-Клаус, то должным образом оформленная и оплаченная посылка отправляется в Финляндию.

Адрес латвийского Деда Мороза

Ziemassvētku vecītis Rūķupē

Ziemupes pasts

Vērgales pagasts

Dienvidkurzemes novads

Latvija

LV-3463

Адрес Санта-Клауса

Santa Claus

Tähtikuja 1

96930

Rovaniemi

Finland

Марка, которую нужно наклеить на письмо для нашего, латвийского Деда Мороза, стоит 1,2 евро, а если вы собираетесь послать письмо Санта-Клауса, то номинал марки будет равен 1,82 евро.

Для отправки писем также можно использовать специальные марки рождественской серии Latvijas Pasts, которые можно приобрести не только в почтовых отделениях, но и в интернет-магазине компании - https://veikals.pasts.lv. Рождественские марки этого года особенные, в них встроен QR-код, который позволяет получить полезную информацию, о тарифных группах марок и странах, в которые они могут быть использованы для оформления отправлений.

Чтобы посылки латвийским адресатам были доставлены до Рождества, Latvijas Pasts должна получить письмо не позднее 20 декабря.