На дроне, в Lido, за много денег: Топ-5 самых необычных елок Латвии

Не смотря на то, что большинство елок украшены более-менее одинаково – светящиеся гирлянды и большие красивые шары – есть такие деревья, которые выделяются на фоне пусть и праздничного, но однообразия. Вот пять таких латвийских красавиц, которые в этом году "пошли другим путем".

Гигантская ель в LIDO

Как подарок от души в ожидаемое Рождество 19 декабря в центре отдыха LIDO (Рига, ул. Краста, 76) великолепно засияла 22-метровая праздничная елка, сделанная из еловых веток, оставшихся после работ по очистке леса, – с целью экономии природных ресурсов и благодаря экологичному мышлению. В сочетании с современными технологиями в виде грандиозных проекций на праздничной елке рассказывается латвийская рождественская история, которую специально для этого проекта создал мультимедийный художник Марис Калве. Столь впечатляющая елка в Балтии доступна для обозрения впервые.

Такая же высокая, как в Нью-Йорке

Могучая ель оказалась такой же высокой (22 м), как всемирно известная елка в нью-йоркском Рокфеллер-центре, ее диаметр достигает 11 м. Она сделана из 1300 настоящих еловых веток, добытых при очистке лесов крестьянского хозяйства Andulaiši. Монтаж елки занял около трех недель, зато результат самый великолепный в Балтии!

Грандиозная и трогательная мультимедийная история

Каждый день с 15.30 до 23.00 по три раза в час на елку и на главное здание LIDO будет проецироваться рождественская история, созданная востребованным мультимедийным художником, многолетним автором объектов фестиваля Staro Rīga Марисом Калве. Зрители грандиозной проекции смогут увидеть впечатляющую анимацию на пышной елке, которая поведет их в великолепное путешествие по жизненному пути сердца. Сюжетная линия в сочетании с музыкой вызывает незабываемые ощущения.

"Главный герой этой истории – сердце человека, которое за пять минут переживает целую рождественскую историю, а на самом деле – и историю жизненного пути: домашний покой с ароматом только что испеченных пипаркукас сменяют просторы мира и с ослепительным блеском праздника, и с холодными ледяными дворцами, и мы никогда не можем быть уверены, где в какой момент окажемся. Однако ощущение праздника рождается в сердце, а дом там, где сердце. Поэтому человек сам является творцом чуда, и я надеюсь, что об этом каждому напомнят и елка в LIDO, и созданные мною проекции", – поясняет мультимедийный художник Марис Калве.

Однако это не единственные сюрпризы, которые в ожидании праздника подготовил центр отдыха LIDO. Посетителей на всей территории радуют тысячи разных праздничных огоньков и инсталляций на праздничные мотивы, особенно радующие маленьких посетителей, а на самом большом в Балтии катке под открытым небом под музыку могут покататься и профессионалы, и начинающие.