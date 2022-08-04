На этих выходных в Вентспилсе пройдет Праздник города

События Праздника города Вентспилса планируются с 5 по 7 августа. В этом году Вентспилс будет отмечать 732-й день рождения, на котором вентспилсчан всех поколений и гостей города будет радовать насыщенная праздничная программа "Открытия". Новый Центр науки "VIZIUM" каждого побуждает открывать, познавать, видеть и ощущать. Такими будут и три дня праздника – наполненные поразительными открытиями, творческими занятиями, концертами и грандиозным праздничным фейерверком.

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Во вступлении к празднику 5 августа в амфитеатре концертного зала "Латвия" состоится торжественное открытие праздника с вручением призов городской думы и музыкальной программой, в которой объединятся группа "Sudden Lights" и женский хор "Venda".

Субботнее утро начнется с яркого праздничного шествия по проспекту Лиелайс, в котором себя представят городские предприятия, учреждения, трудовые коллективы и группы единомышленников.

После небольшого перерыва на променад улицы Остас вернется Международный фестиваль цветочных ковров с темой "Торт на день рождения". Там же будут проходить праздничные концерты, ярмарка ремесленников, соревнования силачей и аттракционы для маленьких посетителей. На центральной праздничной сцене около Старого Лабаза выступит поп-студия "Jūras akmentiņi" и группа юношей "The Stones", певица Милана из Украины и вентспилсчанка Катрина Биндере. Обладатель сильного голоса Рихард Сауле разделит сцену с местной талантливой группой "Windy Temper", а участники Вентспилсского биг-бенда представят совместную программу с дуэтом диджеев "Skrapneshi". Ярмарка дизайна соберет одновременно более 40 мастеров одежды, украшений и аксессуаров со всей Балтии, и приобретение изделий станет более солнечным музыканты из Грузии, Мали и Кении.

На площади Лиелая будет проходить Дигитальный праздник с многообразными, интерактивными и творческими занятиями, показательными демонстрациями технологий, шоу научных экспериментов и фокусами иллюзионистов. Праздник книги Вентспилсской библиотеки остается верным Ратушной площади, где, как всегда, будет возможность узнать о новых изданиях книг, поздравить литераторов и в этот раз встретиться под музыку Карлиса Казакса. А на площади Дзирнаву в "Битвах вкусов" сразятся лучшие повара Латвии, которые покажут не одно гастрономическое чудо – от мороженого из жидкого азота до самого длинного сэндвича.

Разные занятия будут проходить в замке Ливонского ордена, в Доме ремесел, в Центре науки "VIZIUM", в Доме театра "Морские ворота" и других местах. Будет возможность посетить финал Кубка Латвии по баскетболу 3x3, на аудио автоустройствах помериться силами в драг-рейсинге децибелов. Музыкальных гурманов в праздничные дни ждут в концертном зале "Латвия" и Парвентской библиотеке.

В субботу, с 12:00 до 15:00, шведская паромная компания Stena Line приглашает всех желающих посетить "день открытых дверей" на пароме Stena Baltica и увидеть каюты парома, открытую палубу, общественные зоны - салоны, бар и ресторан, а также воспользоваться крайне редкой возможностью - посетить капитанский мостик.

Вечером слушателей порадует популярный латышский певец и автор песен Dons, чье выступление на променаде будет сочетаться с грандиозным праздничным фейерверком, его яркими красочными тонами в небе и их отражением в Венте создадут особый незабываемый эффект.

Ночь с субботы на воскресенье пройдет в азартных танцах в саду Ренькя, где радость танца у посетителей вызовут группа "Citi zēni", музыкант Иво Фоминс, рэпер Ozols и диджей Rojs Rodžers.

В воскресенье, 7 августа, уже в более спокойной атмосфере маленьких посетителей праздника порадуют в обоих детских городках. В Приморском музее под открытым небом под музыку группы "Apvedceļš" можно будет познакомиться со старинными ремеслами, а концертом итальянского пианиста Федерико Альбанезе в концертном зале "Латвия" завершатся насыщенные яркими открытиями дни праздника.

Всю программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.