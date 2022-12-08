На этой неделе в Риге заработают лыжные трассы и каток
Foto: Kaspars Krafts/F64

С наступлением холодов и увеличением количества снега насладиться зимними радостями в Риге можно будет не только на лыжне и трассе для катания на надувных камерах, но и на катке с искусственным льдом. Там же будет доступен и прокат снаряжения.

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Уже в этот четверг, 8 декабря, заработает трасса для беговых лыж на Луцавсале, а в выходные — лыжная трасса в парке Узварас (бульвар Узварас, 15) и каток с искусственным льдом в Пурвциемсе (улица Лиелвардес, 141).

Пункты проката снаряжения будут открыты с 10:00 до 21:00.

Также в выходные дни, 10 и 11 декабря, на территории Большой эстрады в Межапарке снова откроется Rīgas Sniega Park ("Рижский снежный парк") и будут доступны популярные трассы для катания на надувных камерах. Парком управляет SIA Žagarkalns.

Наслаждаться зимними радостями в будни и выходные дни можно также в лесу Бикерниеку (ул. Сергея Эйзенштейна, 16), где трассу для беговых лыж проложила CSDD.

Если погодные условия будут благоприятными, Рижское самоуправление также оборудует лыжную трассу в Пурвциемсе (около Рижской 84-й средней школы) и Межапарке (на проспекте Кокнесес, 39). Работы в этих местах уже начались.

Если же вы больше любите горные лыжи и сноуборд, то обратите внимание на наш список горнолыжных трасс в Латвии, которые уже открылись и ждут гостей.

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