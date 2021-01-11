На этой неделе в Риге заработают лыжные трассы

В среду, 13 января, начнет работу пункт проката лыжного снаряжения на бульваре Узварас, 15. Там желающие покататься по созданной в парке Победы трассе смогут взять в аренду все необходимое, сообщили в Управлении образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Также с субботы, 16 января, в полную силу начнет работать трасса и пункт проката лыжного снаряжения на Луцавсале. В ближайшее время строительство трассы начнется и около Рижской средней школы № 84 в Пурциемсе.

Лыжные трассы будут доступны бесплатно. Пункты проката снаряжения будут открыты с 10:00 до 21:00 (снаряжение будет выдаваться не позднее 20:00). Информация об аренде инвентаря и работе пунктов проката будет доступна на сайте.

Как уже сообщалось, по прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в Латвии ожидаются мороз и снегопады.

В Риге начавшийся в понедельник снегопад усилится к вечеру, и во вторник и среду снег будет идти, не прекращая, в течение 30 часов. Во вторник ожидается метель, южный ветер усилится до 16 метров в секунду.

Плотность снега под влиянием ветра будет неравномерной. В столице толщина снежного покрова достигнет 15 сантиметров — это наибольшее значение с первой четверти 2019 года.