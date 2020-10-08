На гигантском экране Таймс-сквер показали снимок латвийского фотографа из Вецпиебалги

13 сентября латвийский фотограф Эгон Лацис опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию разноцветных кленовых листьев, сделанный в Вецпиебалге. Этот снимок заметили в компании Samsung, связались с латвийским фотографом и попросили разрешения разместить фотографию в самом центре Нью-Йорка – на гигантском экране на Таймс-сквер, которая уже много лет считается одним из самых посещаемых объектов в мире.

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Как рассказал Turisma Gids сам Эгон Лацис, 6 октября он получил сообщение о том, что фотография с информацией о его аккаунте в Instagram и месте, где был сделан снимок, уже показывается на Таймс-сквер и будет демонстрироваться там еще какое-то время.

"Буквально вчера нью-йоркский офис Samsung сообщил мне о Таймс-сквер. На данный момент на меня в Instagram уже подписались несколько человек из США, – рассказал Эгон, когда его спросили, привлекла ли его фотография новых подписчиков. – Люди узнают Латвию через мой Instagram". Он также признает, что это успех для Латвии, поскольку другие тратят миллионы, чтобы попасть на расположенный на Таймс-сквер экран.

На вопрос, как и почему было выбрано это фото, Эгон объяснил, что некоторое время назад с ним связался представитель Samsung, который хотел поместить фото Вецпиебалги на Таймс-сквер. Соглашение об использовании изображения также было подписано в сентябре.

Установленные на популярных перекрестках Нью-Йорка live-камеры также показывают, что фотография Лациса регулярно появляются на большом экране. Снимок, сделанный латвийским фотографом, отображается на центральном экране Таймс-сквер – одном из самых дорогих рекламных мест в мире.

Мы уже показывали красивые фотографии Эгона Лациса из разных уголков Латвии. ЗДЕСЬ, например, можно посмотреть на снимки, которые фотограф сделал год назад на берегу прозрачного озера Лачкрога.

Таймс-сквер – это площадь в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк), расположенная на пересечении Бродвея и Седьмой авеню. Она также считается центром Театрального квартала Нью-Йорка. Ранее Таймс-сквер был известен как Лонгакр-сквер, а свое нынешнее название площадь получила в апреле 1904 года. Площадь называют "Перекрестком мира" и считают символом Нью-Йорка и всех Соединенных Штатов. По данным журнала Travel + Leisure, Таймс-сквер – самое популярное туристическое направление в мире, которое ежегодно посещают около 39 200 000 посетителей.