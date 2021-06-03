На пляже в Вецаки подняли Синий флаг

В четверг, 3 июня, на пляже в Вецаки торжественно подняли Синий флаг, подтверждающий соответствие этого места для купания международным стандартам качества окружающей среды, а также запустят информационную кампания для жителей о безопасности на воде Iepazīsties – PeldRīga!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, что в 2021 году право поднимать Синий флаг получили тринадцать лучших пляжей Латвии и одна яхтенная пристань.

Синий флаг будет поднят на следующий пляжах Латвии:

Липайский Юго-западный пляж;

Лиепайский пляж возле стадиона;

Лиепайский пляж Беберлиню;

Рижский пляж в Вецаки;

Рижский пляж в Вакарбулли;

Даугавпилсский пляж Стропу Вилнис;

Даугавпилсский пляж на озере Стропу;

Вентспилсский пляж;

Екабпилсский пляж на водохранилище Раджу;

Пляж возле кемпинга Абрагциемс в Энгурском крае;

Мартиньсальский пляж в Кулдигском крае;

Пляж на озере Лиелэзера в Лимбажском крае;

Центральный пляж Саулкрастского края.

Также Синий флаг поднимет яхтенная пристань в Лиепае (LSEZ jahtu ostа Liepāja Marina).

Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, управления окружающей средой, защиты природы, информации о среде, стандартам удобств и услуг. Принимая участие в этой программе, самоуправление берется реализовывать и образовательные инициативы — каждый год в Латвии в рамках программы Синего флага проходит около 60 образовательных мероприятий.

В этом году снова нет ни одного отмеченного Синим флагом пляжа в Юрмале. В прошлом году сообщалось, что Юрмала из-за роста затрат решила выйти из этой программы. Если до сих пор затраты на участие в программе всех семи юрмальских пляжей составляли 700 евро, то с 2020 года плата повысилась примерно до 1200 евро за один Синий флаг. Самоуправление сочло эти расходы несоразмерными. С 2000 года город ежегодно получал данный экосертификат, а в 2019 году в Юрмале было восемь пляжей, отмеченных Синим флагом.