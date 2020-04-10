На природных тропах резко выросло количество туристов: люди игнорируют запрещающие знаки

Наблюдения специалистов Управления охраны природы (DAP) показывают, что во время пандемии и самоизоляции люди все чаще выбираются на природу и соблюдать положенную в два метра дистанцию на популярных природных объектах становится все сложнее.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Самыми перегруженными в данный момент являются Тропа Большого Кемерского болота, тропы около пещеры Гутманя в Сигулде, смотровая вышка на мысе Колка и смотровая башня Кристакруга в природном заповеднике Тейчу.

Данные счетчиков посетителей на тропе Большого Кемерского болота показывают, что весной этого года число любителей природы в этом месте увеличилось как минимум на треть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на предупреждения и тот факт, что объект закрыт, многие по-прежнему посещают тростниковую тропу на озере Каниерис.

В Курземе наибольшое количество посетителей посещают Сосновую тропу в Национальном парке Слитерес и мыс Колка, в Видземе самые востребованные природные объекты – утес Звартес, природная тропа Кубеселес, пешеходные тропы около пещеры Гутманя и природная тропа Цецилю в Иерики. На этих природных объектах очень часто трудно или практически невозможно соблюдать дистанцию в два метра, поэтому Управление охраны природы призывает выбирать для прогулок другие маршруты.

Если вы планируете на выходных отправиться в Латгалию, то помните, что из-за строительных работ маршрут в Маконькалнсе на данный момент закрыт.

Департамент охраны природы рекомендует в выходные дни выбирать менее перегруженные природные тропы, а всю актуальную информацию о закрытых объектах природного туризма искать на сайте DAP.