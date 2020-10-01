На своих двоих: Рига вошла в тройку лучших городов мира для пеших прогулок

На предстоящих выходных в мире будут отмечать необычный праздник — Всемирный день ходьбы. Туристический портал Tourline составил рейтинг городов мира, где приятнее всего совершать пешие прогулки. На третьем месте оказалась Рига!

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Всемирный день ходьбы впервые был проведен в 1991 году в Германии. Теперь ежегодно в нем участвуют более 12 млн человек из 150 стран. Цель акции — популяризация здорового образа жизни и ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической активности, который помогает поддерживать спортивную форму.

Кроме того, пешие прогулки — один из лучших способов узнать незнакомый город во время путешествий. Такие экскурсии позволяют познакомиться с архитектурными особенностями того или иного места, прочувствовать его атмосферу и понять образ жизни местных жителей. Во многих городах основные достопримечательности находятся рядом друг с другом, и пешком до них добраться иногда быстрее и легче, чем на общественном транспорте.

Туристический портал Tourline сравнил 50 городов мира для того, чтобы узнать, где же лучше всего устраивать пешие прогулки. При составлении рейтинга учитывалось расстояние между 5 главными городскими достопримечательностями, наличие пешеходных дорожек и мест для отдыха.

Foto: LETA

Рига вошла в ТОП рейтинга, заняв третье место. Пешая прогулка, во время которой туристы могут посмотреть Рижский центральный рынок, Дом Черноголовых, Домский собор, Бастионную горку и Верманский парк, займет 30 минут. Протяженность всего маршрута - 2,4 км.

А самым лучшим городом мира для пеших прогулок признана прекрасная Флоренция. Всего за 10 минут туристы могут легко добраться от знаменитого моста Понте-Веккьо до величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, осмотрев по пути площадь Синьории, Галерею Уффици (без захода в музей) и Пьяццу-дель-Дуомо.

Меньше всего для пеших прогулок предназначен американский город Сан-Диего, где пешая экскурсия по городу займет 193 минуты. За это время вы пройдете почти 15,5 км и посмотрите пять главных достопримечательностей.

Первые 10 мест рейтинга:

1 место - Флоренция, Италия

2 место - Венеция, Италия

3 место - Рига, Латвия

4 место - Афины, Греция

5 место - Гамбург, Германия

6 место - Эдинбург, Великобритания

7 место - Мадрид, Испания

8 место - Порту, Португалия

9 место - Таллинн, Эстония

10 место - Стокгольм, Швеция