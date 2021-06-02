На территории пекарни Lāči установили вышку для наблюдения за птицами

На территории пекарни Lāči соорудили вышку для наблюдения за птицами, к которой ведет специально спроектированная пешеходная тропа. С башни можно наблюдать за живущими в этом районе птицами в бинокль. Птиц здесь очень много, поскольку территория Бабитского озера является важным местом для их кормления и гнездования.

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Всего на Бабитском озере и его окрестностях было замечено примерно 200 различных видов птиц. Около 35–40 видов птиц гнездятся в окрестностях озера, в том числе 15 видов, находящихся в Европе под угрозой исчезновения.

Среди птиц, замеченных с башни – кряквы, канадские гуси, большая и малая выпь, коростели, камышевки, черные крачки, лебеди-шипуны, красношейные поганки, чайки, чирок и многие другие. Для того, чтобы распознать все виды птиц, Lāči также создали специальный информативный материал с изображениями птиц и их кратким описанием.

Башню для наблюдения за птицами можно посещать как индивидуально, так и в небольших группах, также можно заказать экскурсию и взять напрокат бинокль для наблюдения за птицами. Во время экскурсии вы сможете узнать интересные факты о птицах, сделать свою клетку для птиц, попробовать хлеб Lāči. Для получения дополнительной информации и подачи заявки необходимо позвонить по телефону 29256676 или написать на email: dresslaide@laci.lv.

А около офиса Lāči прямо сейчас гнездятся голуби, посмотреть на которых можно в режиме онлайн. Здесь организована прямая трансляция:

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