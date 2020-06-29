Началась летняя Рижская неделя ресторанов

С понедельника, 29 июня, до 12 июля проходит Летняя Рижская неделя ресторанов. В ней принимают участие 33 рижских ресторана, которые будут баловать гостей города вкусами летней Латвии. В меню, подготовленном шеф-поварами, вы найдете камбалу, приготовленную в листьях лесного чеснока, медленно приготовленную косулю, свекольный велингтон, равиоли пяти вкусов с грибами, сырный пирог с добавлением жасминового чая и много других блюд.

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С меню всех ресторанов на трех языках – латышском, английском и русском – можно ознакомиться на портале Live Rīga. Есть две цены особого предложения: 20 и 25 евро.

Тремя блюдами за 20 евро можно полакомиться в ресторанах: AC Lounge, Annas dārzs, B-Bārs restorāns, Bon Vivant, Čarlstons, Čemodāns, Duvel's Pub, Easy Wine, Elements, Ferma, Hercogs Ķīpsala, Key to Riga, Laivu centrs, Le Sommet, Moltto Grill&Wine, Mākslas muzeja restorāns, Neiburgs, Niklāvs, Osta, OZO restorāns, Panorāma, Tinto и Steiku haoss.

В свою очередь, блюда за 25 евро предложат рестораны 3 Pavāru restorāns "Tam labam būs augt!", Dome, Entresol, Forest, Garage, Kaļķu vārti, Kolonāde.Mūsu stāsti…, Restorāns 3, St. Petrus и Stage 22.

Для того, чтобы получить предложение Летней Рижской недели ресторанов, нужно заранее заказать столик в выбранном ресторане.

Как уже сообщалось ранее, Рижское бюро по развитию туризма (RTAB) начало кампанию Rīga bez Tevis nav Rīga ("Рига без тебя – не Рига"), задача которой – побудить людей посещать излюбленные места в Риге и открывать новые. Одними из героев этой кампании являются многолетние партнеры Live Rīga – рестораны и кафе. Кампания Rīga bez tevis nav Rīga и Летняя Рижская неделя ресторанов – это часть мероприятий по содействию туризму, которые предусматривает разработанный RTAB план действий.