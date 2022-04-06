Началась регистрация на туристический триатлон в природном парке Daugavas loki

Открывая новый сезон активного отдыха в Аугшдаугавском крае, уже 15 мая в природном парке Daugavas loki состоится ежегодный Туристический триатлон. Всех любителей природы и активного отдыха приглашают принять участие.

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Туристический триатлон пройдет в Науенской волости Аугшдаугавского края, на территории деревень Слутишки и Дилевичи. Трасса туристического триатлона очень живописная и будет разделена на три этапа – водная прогулка на каяках, поездка на велосипедах и фото ориентирование. Победу одержат самые любознательные и внимательные участники мероприятия.

Мы приглашаем поучаствовать в Туристическом триатлоне семьи, друзей, коллег и всех, кто любит путешествовать и открывать новые и интересные места.

Вам понадобится хорошее настроение, заряженный мобильный телефон и подключение к интернету хотя бы у одного из членов команды, потому что задания будут связаны с фото ориентированием. Конечно, самые находчивые и наблюдательные будут вознаграждены. Приз также получат самый молодой и самый возрастной участники приключения, а также самая большая команда.

Зарегистрировать свою команду можно заполнив анкету ЗДЕСЬ. Более подробная информация о месте и времени прохожждения мероприятия ЗДЕСЬ.