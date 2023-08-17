Национальный парк Гауя приглашает на Праздник песни кузнечиков

18 августа с 19:00 до 21:00 в Сигулде, в национальном парке Гауя, состоится Праздник песни кузнечиков и саранчи.

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Под руководством эксперта проекта Life for Species Руты Старки посетители мероприятия смогут больше узнать о прямокрылых насекомых, а также процессах создания, определения и интерпретации звуков кузнечиков и сверчков, которые используются в биоакустических исследованиях.

"Праздник песни и танца вдохновил нас на поиск новых форм самовыражения, и так появилась идея организовать прослушивание звуков кузнечиков и саранчи, что является увлекательным процессом как для исследователей, так и тех, кто никогда раньше этим не занимался. Многие видели, как прыгают кузнечики, слышали саранчу, но мало кто может объяснить, как возникают эти звуки, заставляющие обратить на себя внимание", — говорит руководитель природно-образовательного центра Национального парка Гауя Анда Андрушайте.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Рекомендуется взять с собой подходящий плед или складной стул для сидения, выбрать одежду, соответствующую погоде, и позаботиться о защите от клещей. Подробная информация - тут.

Прямокрылые насекомые — это крупные насекомые, обычно с хорошо развитыми крыльями, сильными задними ногами и крупной головой с грызущими челюстями. Одной из примечательных черт подавляющего большинства прямокрылых является наличие звукового аппарата и способность издавать звук, то есть стрекотать. В мире насчитывается более 20 тысяч видов прямокрылых насекомых, из которых в Латвии зарегистрировано 39 видов, относящихся к трем подотрядам — кузнечиковые, сверчковые и саранчовые.