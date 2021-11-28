

Побережье Балтийского моря — это, несомненно, одно из главных сокровищ Латвии, которым мы гордимся и наслаждаемся круглый год. Конечно, желания и потребности на море у всех разные, но иногда на поиски нужной информации в интернете уходит слишком уж много времени. Было бы здорово, если бы существовала некая общая площадка, где можно было бы искать информацию и ресурсы, полезные для водного туриста. Хорошая новость в том, что этим летом был создан сайт, посвященный водному туризму в регионе Балтийского моря SeaClub.live.

Автор идеи и руководитель платформы SeaClub.live — Матеа Манри, для которой морской туризм уже несколько лет является не только увлечением, но и работой. SeaClub.live начал свою деятельность еще в начале 2000-х, когда Матеа увлеклась парусным спортом. Вскоре после этого интерес к морской жизни превзошел другие увлечения и девушка решила поступить в Латвийскую морскую академию и получить капитанские права на управление моторными яхтами высотой до 24 метров. В ее группе было восемь человек, среди которых только две женщины, включая ее. Опытные мужчины поначалу посмеивались, что женщины бросят обучение еще до того, как получат капитанскую лицензию, но в итоге половина мужчин в группе не сдали экзамен, а обе студентки получили права на управление моторными яхтами.

Вдохновение пришло с горьким опытом



Став капитаном, Матеа совершила на яхте около 50 дальних плаваний. Она говорит, что лишь когда она сама стала ходить под парусом, стало понятно, что не существует какого-то инструмента или сайта, где моряк мог бы найти все необходимое — прогнозы погоды, информацию о сервисе яхт, портах и заправочных станциях.

Окончательно понятен масштаб проблемы стал в опасных ситуациях. Однажды Матеа во время плавания столкнулась с подводными камнями — к счастью, об опасности ее "предупредили" птицы, сидевшие на камнях и это заставило капитана снизить скорость, чтобы избежать разрушительного столкновения. Сразу после небольшого повреждения нужно было добраться до ближайшего порта, в котором была бы станция технического обслуживания яхт. Проблема была в том, что выяснить, где находится ближайший порт было не так просто. К счастью, он нашелся и лодку удалось осмотреть и починить.