Найдены деньги на восстановление Яунпилсского замка, работы продлятся 6-8 месяцев

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению разрушенного августовским штормом Яунпилсского замка, сообщила исполнительный директор Яунпилсского замка Инесе Гинтере.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

7 августа Яунпилсский замок, Яунпилсская церковь и многие дома в Яунпилсе были сильно повреждены ураганом и градом. Была разрушена историческая черепичная крыша Яунпилсского замка, выбиты все окна южного крыла, сильно пострадал фасад замка и здания мельницы.

Смета на ремонт крыши, окон и лепнины составит чуть более миллиона евро. В эту сумму войдет восстановление поврежденной градом лепнины, реставрация поврежденных окон и замена кровли. Из этой суммы, после двухмесячных переговоров со страховой компанией, было достигнуто соглашение о покрытии 450 421 евро.

Руководство Яунпилсского замка надеется покрыть 70% оставшейся суммы, или 426 741 евро, обратившись в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития за средствами, выделенными на ликвидацию последствий урагана. Еще 158 045 евро предоставит Тукумское самоуправление, а оставшиеся деньги будут получены за счет пожертвований.

Foto: Tukuma novada pašvaldības

В настоящее время открыт тендер на реставрацию крыши, окон и штукатурки, который будет завершен в течение недели. Учитывая специфику здания, работы могут начаться уже в этом году и, как ожидается, будут завершены в течение 6-8 месяцев.

Во время проведения ремонтных работ дворец останется открытым. Указанная сумма рассчитана без учета того, что потребуются дополнительные работы по ремонту и/или обновлению несущих конструкций крыши, которые будут финансироваться из бюджета Тукумского края после изучения фактической ситуации и составления сметы.

После ремонта крыши планируется отремонтировать поврежденные дождевой водой помещения на третьем этаже дворца и восстановить поврежденные витражи. Смета на эти работы будет представлена в страховую компанию, поскольку эти повреждения также являются последствиями урагана.

Яунпилсский замок является памятником культуры государственного значения.

Как сообщалось ранее, 7 августа по территории Латвии пронеслась гроза и сильный шторм, принесший в некоторых местах очень крупный град и интенсивный ливень, поваливший деревья, разрушивший здания, транспортные средства и объекты инфраструктуры.