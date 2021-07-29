Наслаждаемся летом: 14 идей, где отдохнуть у моря на выходных

Прогноз погоды на ближайшие дни никакой изнуряющей жары не обещает, а, значит, самое время стряхнуть пыль со своих кроссовок и отправиться на прогулку к морю не опасаясь превратиться в жареную сосиску сразу по прибытию.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гарциемсе есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Юрмале, Энгуре, Лачупите, поездка на Колку или в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.