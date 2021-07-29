Наслаждаемся летом: 14 идей, где отдохнуть у моря на выходных
Foto: Ainars Gaidis

Прогноз погоды на ближайшие дни никакой изнуряющей жары не обещает, а, значит, самое время стряхнуть пыль со своих кроссовок и отправиться на прогулку к морю не опасаясь превратиться в жареную сосиску сразу по прибытию.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гарциемсе есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Юрмале, Энгуре, Лачупите, поездка на Колку или в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Пешком к морю: прогулка по двухкилометровому променаду в Царникаве 

ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа 

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии 

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ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами 

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ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале 

ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре 

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ФОТО: Место, где Гауя встречается с морем 

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ФОТО. Вантовый мост через Ирбе — самую большую реку Северного Курземе 

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ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 

ФОТО. Прогулки вдоль берега моря: променад в Павилосте 

ФОТО. В Юрмале появились два новых пятикилометровых пеших маршрута по Дубулты 

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ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу 

ФОТО. Долгие прогулки в дюнах: 13-километровый поход от смотровой вышки Бумбу калнс до Белой дюны 
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Delfi Turgid

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Природная тропа Энгурес Видземе Павилоста Царникава Активный отдых Балтийское море Курземе Юрмала
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