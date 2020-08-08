Наслаждайся летом! 12 идей, где отдохнуть у моря
Foto: Ainars Gaidis

Поскольку прогноз погоды на ближайшие дни радует сердце, а, значит, обязательно стоит воспользоваться возможностью отдохнуть у моря. И если вы не большой фанат лежать на пляже, то вот несколько вариантов и побывать у моря, и не превратиться в вареную сосиску.

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Неторопливую прогулку по морю можно совместить с осмотром достопримечательностей, а также изучением приморских городов и поселков. Можно даже далеко от Риги не уезжать, в Царникаве и Гаркалне есть несколько хороших троп, по которым можно неспешно прогуляться и выйти к морю. Среди других вариантов – прогулки по Юрмале, Энгуре, Лачупите, поездка на Колку или в Рою. Выбирайте то, что вам нравится больше – и в путь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале 

ФОТО: Место, где Гауя встречается с морем 

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ФОТО. С высоты птичьего полета: Красивый морской берег Энгуре 

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ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей 

ФОТО. В Царникаве открывается самый длинный в Латвии променад к морю 

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ФОТО. Место для отдыха от ежедневной суеты. Гостевой дом в Бигауньциемсе 

ФОТО. В 100 метрах от моря рядом с магнолиями – новое место для отдыха в Энгуре 

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ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа 

ФОТО. Дома на колесах: кемпинг под Энгуре, где можно отлично отдохнуть 

ФОТО. Волшебный лес: прогулка по цветущему дендрарию Лачупите 

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