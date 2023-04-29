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Северный мол в Лиепае
Навстречу морю и ветру: Пять совершенно разных молов в Латвии, по которым можно и нужно погулять
Foto: Edgars Trops

В ближайшее время нас с вами ждут сразу несколько длинных выходных, а, значит, самое время воспользоваться дополнительным свободным временем и отправиться на природу – восполнить силы. Мы предлагаем вам на время забыть о походах по природным тропам и прогулках в парке и посмотреть в сторону моря. А, точнее, в сторону прекрасных латвийских молов, у каждого из которых свой характер.

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Северный мол в Айнажи

Северный мол – единственный сохранившийся "в живых" свидетель бывшего порта Айнажи. Он был построен в 1912 году для защиты порта от разрушительных северных ветров и для соединения его с железной дорогой. Теперь это прекрасное место для прогулок.

Пару лет назад к началу мола была пристроена деревянная дорожка (на ее месте раньше проходили железнодорожные пути) и небольшая лестница – и до него стало гораздо удобнее добираться. Но надо учесть, что в сырую погоду на камнях скользко и не очень комфортно, поэтому лучше нужно одевать подходящую обувь.

Навстречу морю и ветру: Пять совершенно разных молов в Латвии, по которым можно и нужно погулять
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Если не хотите возвращаться обратно по камням, то вернуться можно по берегу моря. В море еще остались сваи от бывшего причала порта, а на берегу – железный каркас маяка. Кроме того, в сухую погоду при восточном ветре примерно в 800 метрах от берега видна подводная часть волнолома (большие груды камней в море). Рядом с молом находятся заливные луга, богатые разными видами птиц, а сам Северный мол – это одно из редких мест, где за птицами можно наблюдать и в море.

  • Дополнительно прочитать и посмотреть на мол можно ЗДЕСЬ.



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Северный мол в Лиепае
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