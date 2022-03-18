Назад в детство. Как рижанка Яна Воронова создала уникальный музей игрушек прошлого века

Я всегда говорила, что будет музей. Но всегда казалось, что у меня очень мало игрушек. Однажды подруга, видя, что дома уже просто нет места, не выдержала и отвезла меня в регистр предприятий, чтобы зарегистрировать музей. Потом мы нашли небольшое помещение в аренду, и я стала создавать в нем музей. Обустраивала сама около года, помогал только муж. Проработал музей в маленьком помещении недолго, всего 2 месяца - из-за эпидемиологический ситуации в стране я была вынуждена его закрыть. Было очень тяжело содержать помещение, арендодатель (департамент недвижимости Рижской думы) не шел на уступки, и я была вынуждена искать музею новый дом. Обращалась к Рижской думе, но там ответили, что в столице свободных помещений для музея нет. Нашла сама - и музей переехал в просторные светлые помещения бывшей швейной фабрики Latvija (ул. Дзервью, 6). 22 февраля мы закончили ремонт, а вскоре и открылись.

Пополнение коллекции происходит каждый день, сейчас выставлены не все экспонаты. Мы успели поработать всего несколько дней, а люди приходили по второму разу. Музей полностью содержится на личные средства и у него нет спонсоров.

Сколько сейчас экспонатов в музее?

Мне очень сложно ответить на этот вопрос сейчас, так как часть помещения еще заполнена коробками после переезда. К лету будут открыты и другие интересные комнаты для посетителей. Число экспонатов измеряется тысячами.

Какие именно игрушки можно увидеть в музее?

В музее представлены игрушки и другие экспонаты разных периодов и стран. Начиная с 1860 годов и до 2015. Игрушки знаменитых скульпторов, художников, например, Лев Наумович Сморгон, Марианна Мотовилова, Аэлита Эдуардовна Сылова, Лев Самсонович Разумовский, Маргарита Рейнгольдовна Димзе. Игрушки артелей, фабрик и известных заводов, таких как завод Straume, "Охтинский химический комбинат", "Донецкая фабрика игрушек", "Красный треугольник", Piko, Margarete Steiff, Armand Marseille, Sonneberg, "Неринга" и многие другие.

Игрушки разных стран: Америка, Испания, Япония, Китай ,Германия, Англия, Индия, Франция, и бывших стран Советского Союза и других.

Есть ли уникальные экспонаты и какие именно, в чем их уникальность?

Foto: Privātais arhīvs

Есть интересные ранние игрушки латвийских производителей. Кукла в национальном костюме производства Straume. В 1967 году одна из 1400 экземпляров отправилась на Всемирную выставку в Монреаль. Пару лет назад дочка своей маме прислала эту куклу из Соединенных Штатов Америки в Украину. В прошлом году из Украины она прилетела в Латвию. Вот такое долгое путешествие. Но кукла в "родной" коробке и словно вчера из магазина.

Есть интересная резиновая куколка из монастыря. Ее много лет хранила монахиня. Уже долгое время ее очень сложно атрибутировать, но она из очень ранних игрушек. Есть еще интересная пара клоунов - больше 20 лет они путешествовали в машине с хозяином по всему миру, а теперь живут в музее. Историй интересных очень много.

Как вы собирали игрушки для экспозиции?

Искала на базарчиках, аукционах, как местных, так и за границей. Люди предлагали, многие уже знали, что я собираю игрушки. Если что-то видела, могла поехать хоть ночью в любой конец нашей страны. Просила, чтобы дарили друзья на праздники. Для меня и сейчас это самые ценные подарки. Ведь они будут радовать посетителей моего музея. Ездила в другие страны за игрушками. Собирала определенных авторов и фабрик. Сейчас прислушиваюсь к посетителям. Интересуюсь, что они хотели бы видеть, чего у меня нет. Потом ставлю цель и это случайным образом появляется в музее. Даже просто находила на улице. У каждой игрушки в музее своя история. Но они все самые дорогие для меня.

А можно ли с ними поиграть?

Да, игрушками можно не только любоваться, но и поиграть. Есть отдельный интерактивный уголок. Там можно познакомиться с популярной периодикой прошлого века, сказками, рассказами. Поиграть с разными экспонатами. Не только дети играют, но и взрослые. Особенно всем нравится песочница с лопатками, машинками и металлическими формочками. Дети могут покататься на педальных машинках или лошадках.

На ваш взгляд, это больше ностальгия по ушедшему детству для взрослых или исторические свидетельства той эпохи?

Foto: Privātais arhīvs

Для посетителей это в первую очередь ностальгия по ушедшему детству. Самая частая фраза, которую произносят в музее - "это помню, это у меня было'', и самое главное - это улыбки. Мне часто говорят: ''Спасибо за воспоминания''. Не все углубляются в историю игрушек, как это делаю я. Игрушка может нам рассказать об исторических событиях, кем и для чего она была создана, почему она так выглядит, как и кого она воспитывала. Для многих музей - это машина времени, а игрушка - инструмент, который помогает вернуться в беззаботное детство. Но мы не должны забывать историю игрушек нашей страны. Ее нужно сохранить, как культурное наследие, и не забывать имен художников, названия фабрик, которые дарили нам радость.

Актуальную информацию о ценах и времени работы можно найти в профиле музея в Facebook.