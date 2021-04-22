Назад в прошлое: Туристический маршрут "Путь балтов" – уроки истории под открытым небом

Когда большая часть троп в Латвии уже пройдена, то начинаются поиски чего-то нового и неизведанного. Курземский регион планирования предлагает отправиться в ознакомительную поездку по культурно-туристическому маршруту "Путь балтов" (Baltu ceļš), который позволит всем желающим хоть на мгновение вернуться в прошлое и понять, как жили когда-то населявшие территорию современной Латвии курши, земгалы и селы.

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Маршрут, протяженностью 2145 километров, охватывает территории Латвии и Литвы. Он состоит из трех кругов – круга куршей, земгалов и селов – и знакомит тех, кто по ним отправится, с бытом и поселениями древних племен. Здесь можно встретить старинные городища и места силы, священные рощи и источники, камни и многое другое. В маршрут включены и различные музеи, в экспозициях которых нашлось место для найденных при раскопках разнообразных предметов того времени (инструментов, оружия, украшений).

На МАРШРУТЕ отмечены все туристические достопримечательности, которые можно посетить, если задаться целью проехать по всему пути. Но если вы не хотите это делать целиком или у вас нет столько времени на дорогу, то можно выбрать круги древних племен по отдельности.

Итак, поехали:

Круг куршей





Foto: Alise Lūse

Круг куршей начинается в Клайпеде и охватывает почти все Курземе. Отправившись по нему на экскурсию, вы познакомитесь с одним из самых воинственных народов Восточной Балтии – куршами, населявшими эти территории начиная с железного века и до конца Средневековья. Организованные католической церковью крестовые походы с целю завоевания Балтии, сделали куршей не только храбрыми защитниками своих территорий, но и бесстрашными и воинственными моряками.

Обязательно посетите Талсинское городище, которое считается одним из крупнейших и наиболее укрепленных городищ того времени. Кроме того, сегодня оно прекрасно ухожено, у подножия городища проложены пешеходные мостки.

Стоит побывать на впечатляющем Сталдзенском обрыве, который признан географическим объектом 2021 года и предлагает отличное место для прогулок со скрытым куршским наследием.

Также можно отправиться в природный парк "Папес", известный своими пастбищами диких лошадей и туров.

На территории парка находятся поселки Папес и Коню с рыбацкими дворами, все еще сохраняющими богатое культурно-историческое наследие и старинные постройки.

Также посетите святой источник Лею и пройдите по пешеходной тропе в долине реки Свентая (Швянтойи).