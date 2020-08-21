Названы самые грязные и самые чистые морские пляжи Латвии

Самыми чистыми в Латвии морским пляжем в этом году признан пляж в Абрагциемсе и в центре Энгуре, а самыми грязными — пляжи на Колке и Даугавгриве, свидетельствуют данные общественной компании Mana jūra.

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Сообщается, что на пляже в Абрагциемся приходится в среднем 21 единица мусора на 100 метров, а в центре Энгуре — 31 единица.

Третий по чистоте пляж — пляж в Акменьрагсе в районе Павилоста. Далее в списке: Мерсрагс, Микельторнис, Ритабулли, Зиемупе, Бернаты, Лаучу акменс, Мазирбе и Пурвциемс.

На всех этих пляжах найдено менее ста единиц мусора на 100 метров.

Топ самых грязных пляжей выглядит так: Колка, Даугавгрива, Лиелупе, Апшуциемс, Павилоста, Сталдзене, Звейниекциемс, устье реки Гауи, Клапкалнциемс, Саулкрасты, Овиши, юго-западное побережье Лиепаи, морское побережье у латвийско-литовской границы, утес Вецземью, Роя, Туя и Майори.

На всех этих пляжах количество мусора превышает 200 единиц на 100 метров.

Среди мусора чаще всего встречались пластмасса, бумага и картон, стекло и керамика, а также металл.