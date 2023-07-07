Не только Лиепая: Где еще можно отметить Праздник рыбаков и Праздник моря в эти выходные?

Исторически первые выходные июля отмечались как Праздник рыбаков и Праздник моря, но в последние годы к этому празднику добавились и вторые выходные июля, которые являются кульминацией. В эти дни люди могут насладиться массой развлечений и мероприятий, связанных с морем, рыбной ловлей и всем, что связано с этой важной частью нашей истории и культуры.

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Лиепая



Праздничные мероприятия начнутся 7 июля – именно в этот день заезжий двор мадам Хойер пригласит на Рыбный день – с утра в кабачке будет специальное рыбное меню, можно будет увидеть и выставку старинных снастей, с 18:00 начнутся музыкальные выступления.

В этот же день пройдут и мероприятия, организованные Лиепайской специальной экономической зоной. С 15:00 до 19:00 пройдут соревнования гребных лодок, а в 19:00 начнется традиционный и очень популярный парад лодок и кораблей "От озера до моря".

Главные события Праздника моря пройдут 8 июля. Мероприятия начнутся с торжественной панихиды, которая состоится в 11 утра у мемориала погибшим морякам и рыбакам.

С 12:00 до 23:30 в Приморском парке и на пляже жителей и гостей города ожидает праздничная атмосфера: музыка, танцы, игры, а также разнообразные ароматные блюд. Всюду будут царить яркие цвета, суета, занятия и разговоры, создающие атмосферу радости и веселья. На большой сцене мероприятия будет представлена музыкальная программа, которая порадует посетителей выступлениями известных и популярных латвийских музыкантов.

Подробную программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.

Колка



8 июля 2023 года в Талсинском крае, на Колке, состоится масштабное празднование Праздника моря, которое начнется в 10:00 и продлится до следующего дня. В ходе мероприятия будут проводиться разнообразные мастер-классы и аттракционы для детей и взрослых. Маленькие гости смогут насладиться увлекательными развлечениями и активно провести время, а взрослые — театральными представлениями и концертами. Праздник завершится вечеринкой с участием группы Zuši.

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Роя



Праздник рыбаков в Рое известен своим богатым и разнообразным содержанием. В этом году посетителей фестиваля будут развлекать Интарс Бусулис, Иво Фоминьш, Singapūras Satīns, Mazais Princis и многие другие артисты. Но их выступления намечены на вечер, а днем гостей города ждет прибытие Нептуна на пляж Рио, а также множество невероятных конкурсов: кидание рыбацкого сапога, поднятие якоря, перенос русалок и т.д.

Программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.

Мерсрагс

Foto: "Četri ceļo gardi"

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Каким бы ни был ветер, в Мерсрагсе состоится захватывающий Праздник моря. Приглашаются все, кто готов ощутить порывы ветра и силу волн, отправившись в плавание на буксире Malta. Начиная с самого утра посетителям будет предоставлена возможность заняться как традиционными, так и нетрадиционными видами спорта. Не обойдется и без аттракционов для больших и маленьких.

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Энгуре



8 июля Энгуре приглашает вас встретиться за вкусным рыбным супом, насладиться запахом копченой рыбы в сопровождении отличной музыки! Празднования начнутся в 11:00 и без Нептуна тут тоже не обойдется. А вечером вас ждет концерт, на котором выступят известные диджеи и артисты, такие как A-Europe, bet bet, Bermudu divstūris и т.д. Билеты на концерт можно приобрести на сайте www.bilesuparadize.lv, стоимость билетов на все концерты 15,- EUR, для участников праздничного шествия 10,- EUR.

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Лапмежциемс



Праздник рыбаков в Лапмежциемсе обещает стать настоящим пиром веселья и обилия. Он начнется уже в 10:00 и будет продолжаться до поздней ночи, до 05:00 следующего дня. Будет работать рынок ремесленников, состоятся спортивные мероприятия для маленьких и взрослых, пенная вечеринка, традиционный конкурс по метанию рыбацких сапог и мастер-классы по живописи с художницей Элитой Патмалниеце. Вечерняя программа: концерт группы Eolika, группы Mazais princis и вечеринка с участием групп Zinges brāļi и Nakts.

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Юрмала

Foto: Artis Veigurs



В Юрмале праздник моря будет отмечаться на эстраде в Меллужи, где вечером, 8 июля, пройдет вечеринка с группой Credo.

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Салацгрива



В Салацгриве Праздник моря начнется уже в 9:00 на Остмале, а закончится только на следующее утро после хорошей вечеринки. С утра вас ждут соревнования по каякингу, встречи с капитанами дальнего плавания, пляжный волейбол и баскетбол и т.д. А вечером вы сможете насладиться выступлениями таких знаменитостей, как Андрис Эрглис, Нормундс Рутулис, группа Apvedceļš и другие.

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