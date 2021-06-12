Не только пляж: ТОП-7 идей, чем заняться в Юрмале на выходных

Любые более-менее теплые летние выходные означают для Юрмалы лишь одно: сюда приедет позагорать и – если удастся – искупаться добрая половина Риги. Но Юрмала – это не только песчаный пляж и море, это еще и город, в котором достаточно мест для неспешных пеших прогулок.

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Тургид решил напомнить о том, что за последний год Юрмальский ТИЦ создал несколько новых пешеходных маршрутов разной длины по Дубулты, Булдури, Лиелупе и другим частям Юрмалы. Все маршруты разной длины и с разными местами. Для тех, кто любит гулять на природе, больше подойдет маршрут по Буллюциемсу, который охватывает природный парк Рагакапа и устье Лиелупе, а те, кто интересуются историей, с удовольствием пройдут по Дубулты или Лиелупе.

Если же у вас есть маленькие дети, то самое время отправиться в Юрмальский сеточный парк (лесопарк Дзинтари) или погулять по окрестностям садоводческой школы в Булдури. Ну а романтически настроенным парочкам можно лишь посоветовать понаблюдать на пляже за закатом.

Выбирайте сами, что вам по душе, и отправляйтесь на прогулку сразу, как надоест лежать на пляже: