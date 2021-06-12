Не только пляж: ТОП-7 идей, чем заняться в Юрмале на выходных
Foto: Artis Veigurs

Любые более-менее теплые летние выходные означают для Юрмалы лишь одно: сюда приедет позагорать и – если удастся – искупаться добрая половина Риги. Но Юрмала – это не только песчаный пляж и море, это еще и город, в котором достаточно мест для неспешных пеших прогулок.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тургид решил напомнить о том, что за последний год Юрмальский ТИЦ создал несколько новых пешеходных маршрутов разной длины по Дубулты, Булдури, Лиелупе и другим частям Юрмалы. Все маршруты разной длины и с разными местами. Для тех, кто любит гулять на природе, больше подойдет маршрут по Буллюциемсу, который охватывает природный парк Рагакапа и устье Лиелупе, а те, кто интересуются историей, с удовольствием пройдут по Дубулты или Лиелупе.

Если же у вас есть маленькие дети, то самое время отправиться в Юрмальский сеточный парк (лесопарк Дзинтари) или погулять по окрестностям садоводческой школы в Булдури. Ну а романтически настроенным парочкам можно лишь посоветовать понаблюдать на пляже за закатом.

Выбирайте сами, что вам по душе, и отправляйтесь на прогулку сразу, как надоест лежать на пляже:

ФОТО. В Юрмале появилось новое место для развлечений – Юрмальский сеточный парк 

 109

ФОТО. В Юрмале появились два новых пятикилометровых пеших маршрута по Дубулты 

 272

Великолепные ФОТО: Золотой час на пляже в Майори 

 199

ФОТО. Новый пешеходный маршрут по Юрмале – деревянные дома, школа садоводства и мост через Лиелупе 

ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале 

ФОТО. Прогулка по цветущим окрестностям садоводческой школы в Булдури 

Великолепные ФОТО: Захватывающий закат в Юрмале 

 487
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Садоводческая средняя школа в Булдури Активный отдых Юрмала
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус