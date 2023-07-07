Не только Рундале! Семь интересных мест, которые стоит посетить в Земгале

Первая достопримечательность, которая приходит на ум при мысли о просторных равнинах Земгале, это, конечно, Рундальский дворец. Но это далеко не единственное место, куда можно отправиться. Усадьбы, парки, природные тропы, мастерские и прогулки на лодке по Даугаве мимо древних руин Кокнесского замка — приключений хватит на все лето.

Усадьба Бланкенфельде

Усадьба Бланкенфельде расположена прямо на границе с Литвой. "Ее история восходит к XV веку, но усадебный комплекс в стиле барокко был построен в середине XVIII века, а в середине XIX века дополнен английским пейзажным парком и фруктовыми садами", — говорится в информации туристического центра. В свое время в усадьбе проживало несколько семей: фон Маднесс, фон Мантейфель-Скеггс, фон Ханс и фон Кеннингфельс, во времена которых усадьбу посещал король Франции Людовик XVIII.