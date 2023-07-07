Не только Рундале! Семь интересных мест, которые стоит посетить в Земгале
Foto: Publicitātes foto

Первая достопримечательность, которая приходит на ум при мысли о просторных равнинах Земгале, это, конечно, Рундальский дворец. Но это далеко не единственное место, куда можно отправиться. Усадьбы, парки, природные тропы, мастерские и прогулки на лодке по Даугаве мимо древних руин Кокнесского замка — приключений хватит на все лето.

Усадьба Бланкенфельде

Усадьба Бланкенфельде расположена прямо на границе с Литвой. "Ее история восходит к XV веку, но усадебный комплекс в стиле барокко был построен в середине XVIII века, а в середине XIX века дополнен английским пейзажным парком и фруктовыми садами", — говорится в информации туристического центра. В свое время в усадьбе проживало несколько семей: фон Маднесс, фон Мантейфель-Скеггс, фон Ханс и фон Кеннингфельс, во времена которых усадьбу посещал король Франции Людовик XVIII.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Miliči kā špioni un tautas stāja. Valkas novada paaudžu stāsti
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?