Не только "золотая осень". Чем еще заняться в Сигулде в это время года

Любование "золотой осенью" стало ежегодной латвийской традицией, когда подавляющее большинство рижан и жителей других городов предпочитают выезжать на природу. Традиционно Сигулда – главный пункт назначения в это чудесное время года, однако в ней можно не только любоваться чудесными видами и собирать букет из разноцветных листьев. Портал Delfi решил вспомнить, что еще можно делать в Сигулде в это время.

Историческое наследие

Foto: F64

В любую пору года можно посмотреть средневековые Сигулдский и Турайдский замки, новое Сигулдское поместье, побродить по старейшим пещерам, прогуляться по рельефным паркам. Если от Сигулдского старого замка остались одни развалины, то его Турайдский сосед сохранился куда лучше. На территории музея-заповедника расположены памятники культуры, археологии и архитектуры. Взрослый билет на экскурсию по замку в летний период стоит € 6.