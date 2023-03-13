Неделя пробуждения Старой Риги: 10 мест, куда вы можете пойти сами или взять своего ребенка

10 марта в Риге стартовала "Неделя пробуждения Старой Риги", которая продлится до 19 марта. Ее открыл фестиваль уличной еды в Старой Риге, фотографии с которого мы уже показывали. Но одним фестивалем дело не ограничилось – всю текущую неделю в городе проходит Неделя баров и ресторанов со специальными предложениями, а также множество культурных мероприятий, во время которых можно посетить разнообразные музеи, выставки, экскурсии и различные творческие мастерские вместе со своей семьей или друзьями. И вот что конкретно Рига может вам предложить:

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Мероприятия для семей с детьми

Foto: Publicitātes foto

С 10 по 19 марта все желающие могут заняться исследованием Старого города. Для этого придется взять в руки карту "Эксперт Старого города", которая одновременно является образовательной игрой, прогулкой и обзорной экскурсией! Специальные карты эксперта можно будет получить во всех музеях-участниках Недели пробуждения, а также в Рижском центре туристической информации по адресу Ратслаукума, 6.

Музей декоративного искусства и дизайна

Куда бы вы ни пошли, здесь вам скучать не придется. С 14 по 16 марта здесь будет проходить Весенняя школа для детей под названием "Не-Обычно" (Ne-parasti). 14 марта вас ждут Не-Обычные стулья, 15 марта – Не-Обычный дизайн, 16 марта – Не-Обычный Янис Страупе. Это отсылка к выставке "Не-вещи", которая сейчас проходит в музее.

18 марта детей и взрослых приглашают на семейный день "Пиноккио и радость движения": обещаны различные мероприятия.

Художественный музей Рижской биржи

Посетителям, которых увлекают далекие страны, самое время посетить Рижскую биржу. В музее сейчас проходит выставка "Индия – страна традиций". Если же просто бродить по выставке вам скучно, то можно присоединиться к Весенней художественной школе для детей: "Индия крупным планом", которая пройдет с 15 по 17 марта. Ее программа выглядит следующим образом: первый день – "Загляните в индийский дом!", второй день – "От письменности к цветам", третий день – "Животные и растения".

Фармацевтический музей

Тем, кто мечтает стать врачом или фармацевтом, когда вырастет большим, стоит заглянуть в Музей фармацевтики. 16 марта в 11:00 и 13:00 у вас будет возможность принять участие в образовательной программе музея для школьников "Первые шаги сумасшедшего профессора в химии" или поработать руками в аптечной лаборатории, где дети смогут поставить себя на место фармацевта.

Музей кино

В эти дни Музей кино предлагает увлекательную программу для школьников:

14 марта в 12:00 и 14:00 состоится мастер-класс тауматропа (тауматроп – игрушка, основанная на оптической иллюзии).

16 марта в 12:00 и 14:00 пройдет мастер-класс фенакистоскопа (фенакистоскоп – лабораторный прибор для демонстрации движущихся рисунков). У посетителей будет возможность сделать свой собственный, чтобы понять, насколько сложно воспроизвести и отразить движение.

17 марта в 12:00 – "Что такое кино?" Музей познакомит всех желающих с истоками кинематографа и, возможно, придаст импульс для дальнейшего изучения кино и всего, что с ним связано. С помощью демонстраций и практических упражнений дети узнают, что такое иллюзия движения и как она используется в кино. Продолжительность занятия – 90 минут.

Все занятия необходимо бронировать заранее по электронной почте kinomuzejs@kinomuzejs.lv, стоимость занятий и мастер-классов – 3 евро.

Музей истории Риги и мореходства

15, 16, 17, 18, 19 марта в рамках Недели пробуждения Старого города Музей истории Риги и мореходства предлагает тематические экскурсии: "История Риги сквозь века" (с демонстрацией средневекового оружия), "Ищем изображения животных в крестовой галерее Рижского собора", "Старая Рига в легендах и сказаниях" и т.д. Полный список всех экскурсий – ЗДЕСЬ.

Рижский музей фарфора

Если посуда разбивается на счастье, значит, она сделана с большой любовью! Создать новую посуду можно будет на творческих мастер-классах "Фактура" в Рижском музее фарфора. Они пройдут с 14 по 17 марта с 11:00 до 18:00 и будут доступны как для взрослых, так и для детей с 6 лет. Стоимость – 9 евро (за одного участника).

Необходима предварительная регистрация по телефону +371 26406354 или по электронной почте rpmdarbnica@riga.lv. Это можно сделать ежедневно с 11:30 до 17:30, кроме понедельника и воскресенья.