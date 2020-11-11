Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад?

Если вы интересуетесь красотами нашей страны, то уже наверняка сто раз изъездили всё Курземе и с закрытыми глазами найдёте Вентас Румбу или водопады на Абаве и Алекшупите. А вот водопад Даудас, третий по высоте в нашей стране, для многих туристов может стать открытием, пишет Tūrismagids.lv. Находится он на речке Дауда, неподалёку от Сигулды.

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Окрестности водопада — необычайно красивые места. Несмотря на близость к городу, вокруг водопада не видно ничего, кроме леса, деревьев и вспаханных полей. Кажется, что цивилизация осталась где-то далеко.

Дауда — левый приток Гауи. Течёт он по глубокому, похожему на каньон оврагу. Дауду знают и под другим названием: Lākturu upe, река Лактуру, поэтому и водопад иногда называют Лактурским. Высота водопада — 2,4 м, ширина — от 1,5 до 2,5 м. Вода спадает вниз двумя каскадами по выступам из песчаника, и этот перепад делает водопад ещё более впечатляющим.

Foto: Simona Čeičiniece

Тем, кто решит поехать сюда в первый раз, нужно быть внимательными: очень легко проехать дорогу, ведущую к водопаду Даудас. С дороги, ведущей из Сигулды в Нурмижи, нужно свернуть налево. С краю дороги будет красный знак, после которого около полукилометра нужно будет пройти пешком.

Foto: Simona Čeičiniece

"Когда мы отправились к водопаду Даудас, ночью был дождь, — рассказывает на портале turismagids.lv Симона Чеичиниеце. — Поэтому нужно было следить, чтобы ноги не скользили. Особенно когда подошли к самому водопаду. Там сделаны деревянные ступеньки, и они довольно скользкие. Если хочется осмотреть водопад со всех сторон, будьте готовы к тому, что вам придётся промочить ноги. Неплохо для жаркого летнего дня, приятно и освежающе — но в такой день и сам водопад не будет таким красивым и полноводным".

Foto: Simona Čeičiniece

Неподалёку от водопада оборудовано место для пикника — навес, скамейки. Оттуда открывается отличный вид — поле, луговые цветы, деревья вдали. Совсем не верится, что рядом город — пусть даже такой сказочный как Сигулда. А ещё довольно недалеко находится сказала Крауклю — о ней можно почитать здесь.

Кстати, на водопад стоит посмотреть и зимой: в морозные дни вода замерзает, и можно посмотреть и потрогать причудливую ледяную стену.