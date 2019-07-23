Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад?

"Когда мы отправились к водопаду Даудас, ночью был дождь, — рассказывает на портале turismagids.lv Симона Чеичиниеце. — Поэтому нужно было следить, чтобы ноги не скользили. Особенно когда подошли к самому водопаду. Там сделаны деревянные ступеньки, и они довольно скользкие. Если хочется осмотреть водопад со всех сторон, будьте готовы к тому, что вам придётся промочить ноги. Неплохо для жаркого летнего дня, приятно и освежающе — но в такой день и сам водопад не будет таким красивым и полноводным".

Неподалёку от водопада оборудовано место для пикника — навес, скамейки. Оттуда открывается отличный вид — поле, луговые цветы, деревья вдали. Совсем не верится, что рядом город — пусть даже такой сказочный как Сигулда. А ещё довольно недалеко находится сказала Крауклю — о ней можно почитать здесь.

Кстати, на водопад стоит посмотреть и зимой: в морозные дни вода замерзает, и можно посмотреть и потрогать причудливую ледяную стену.