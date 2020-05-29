Распространение Covid-19 серьезно повлияло на туристическую отрасль в Латвии и во всем мире. Спрос на услуги туристических операторов рухнул — почти все запланированные путешествия были отменены, а новые бронируются неохотно. Однако по мере постепенного ослабления ограничений в Латвии стали открываться музеи, информационно-туристические центры и другие места для путешественников. Что о сложившейся ситуации говорят турагенты и организаторы внутреннего туризма — возможно, отрасль спасут местные жители, которые теперь будут путешествовать по Латвии?

Турагентства оказались в незавидном положении


В разговоре с порталом DELFI член правления турагентства Kolumbs Санита Ругина подчеркнула, что ситуация сложилась сложная: "Еще в начале 2020 года некоторые наши клиенты отказались от путешествий, потому что боялись заболеть или оказаться на карантине. Теперь, когда границы закрыты, наш бизнес полностью парализован. Туристическая отрасль ощутила кризис раньше остальных, и, к сожалению, именно она в последнюю очередь оправится от последствий распространения Covid-19.

Если другие отрасли могут говорить об определенном снижении оборота и доходов в сравнении с предыдущим годом, то в нашем случае и доход, и оборот имеют отрицательное значение. На данный момент финансовое состояние нашего предприятия стабильное, и у наших клиентов нет оснований беспокоиться. Мы находимся в списке предприятий, которые получают пособие по простою, и мы по-настоящему оценили поддержку, оказанную государством. Некоторые из наших сотрудников продолжают работать — занимаются изменениями, связанными с отмененными поездками. Сознательного сокращения штата мы не проводили, но с некоторыми сотрудниками трудовые отношения были прекращены по взаимной договоренности. Решение правительства в отношении пособия по простою было принято примерно через две недели после закрытия границ — для выездного туризма оно было слишком поздним, потому что работа в этой сфере тогда уже была полностью приостановлена".

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