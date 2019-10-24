"Ночь легенд-2019" в латвийских замках. Куда ехать и на что смотреть в эти выходные?

В эти выходные, а если точнее, то в ночь с 26 на 27 октября, в латвийских замках и поместьях пройдет очередная "Ночь легенд". И вот куда можно отправиться, если вы решите принять в ней участие.

Это мероприятие каждый год проводит Латвийская ассоциация замков и поместий и в эти выходные в "Ночи легенд" примут участие 38 членов ассоциации: по 12 из Курземе и Видземе, 10 из Земгале и еще четыре латгальских замка и поместья.

В эту ночь с вами встретятся бароны и баронессы, любовницы и городские дамы, слуги, музыканты, актеры и сказочники. В глубоких подвалах и высоких башнях; в парках, внутренних двориках и банкетных залах будут слышны голоса людей и музыка; зажгутся свечи и костры и все окутает таинственная и волшебная атмосфера.

Во многих поместьях запланированы экскурсии, лекции и выставки, которых познакомят вас с величием замков и усадеб в Средние века и расскажут, как они смогли прережить множество войн и сохраниться до наших дней.

Foto: F64

В замках будет звучать классическая, джазовая и популярная музыка. Там будут концерты молодых и легендарных солистов, камерных оркестров и различных музыкальных групп, в том числе и из соседних стран. Любители большого экрана смогут насладиться золотыми моментами немого кино, фильмами, снятыми в замках и усадьбах, и даже премьерой короткометражного фильма.

Вы сможете принять участие в создании герба своей семьи, тыквенного печенья, старинных пуговиц, свечей, колокольчиков и многого другого.

Посетителей приглашают на дегустацию вина, блинов, приготовленного на костре супа и каши и т.д.

"Ночь легенд" пройдет с 18:00 до 00:00, а в некоторых местах мероприятия закончатся в 03:00. Большинство мероприятий бестплатны, но за некоторые из них (концерты, вечеринки и т.д.) нужно будет доплатить.

В Курземе в "Ночи легенд" примут участие: Априкское поместье, Дундагский замок, усадьба Дурбе, Яунауцский замок, поместье Шлокенбека, дворец в Казданге, усадьба Калнамуйжа, замок Пелчу, усадьба Спарес, поместье Стразде, Тингерское поместье, Замок Вадаксте.

В Видземе в гости приглашают: Новый Алуксненский замок, Цесвайнский замок, Новый замок в Цесисе, Йерценмуйжа, Кокмуйжа, развалины средневекового замка в Кокнесе, усадьба Лиепас, усадьба Пуйкуле, поместье Селю, Унгурмуйжа, Веселавское поместье и Звартавский замок.

Foto: Nataly Hlapkovska

В Земгале можно будет побывать в чайном домике Элейского поместья, Яунпилском замке, Вилцском поместье, Лиелвирцавском поместье, замке Вецауцес, усадьбе Лиелплатонес, Вилле Медем в Елгаве, усадьбе Вирцава, усадьбе Стальгене и усадьбе Залениеки.

В Латгалии участниками "Ночи легенд" стали: Лузнаваское поместье, замковый комплекс графов Плятеров, усадебный комплекс и парк Прейли и замок поместья Варакляну.

Более подробную информацию о событиях "Ночи Легенд" можно найти на сайте Латвийской ассоциации замков и поместий.