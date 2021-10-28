"Ночь легенд-2021" в латвийских замках. Она пройдет онлайн

В этом году "Ночь легенд" должна была состояться в юбилейный, десятый раз. Первоначально мероприятие, организуемое Латвийской ассоциации замков и усадеб (LPMA), планировалось провести очно в 16 замках и усадьбах по всей стране. Однако из-за введенного в Латвии локдауна все запланированные мероприятия пришлось отменить и перенести "Ночь легенд" в онлайн.

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LPMA приглашает вас посетить сайт ассоциации www.pilis.lv и каналы LPMA в социальных сетях - Facebook и Instagram 30 октября, где, начиная с 19:00, будет доступна ссылка на специально подготовленный марафон историй "Ночь легенд-2021". В нем люди, связанные с замками и усадьбами, поделятся со всеми легендами и сказками, связанными с усадьбами разных латвийских замков и усадеб. Можно будет послушать рассказы о Йерценмуйже, замке Яунмоку, Яунпилсском замке, Сигулдском новом замке, Алуксненском новом замке, поместье Блакенфельде, Елгавском замке, Элейском поместье, Вараклянском замке, замках в Дурбе и Дундаге, Падурской усадьбе, Стамериенском и Цесвайнском замках, мызе Шлокенбека и т.д.

"Само название мероприятия говорит о том, что оно происходит вечером, когда уже темно. Исторически сложилось так, что истории, связанные с усадьбами, особенно легенды, обычно мрачны - о привидениях, несчастной любви, наказании и других ужасных вещах. Так что детям их лучше не смотреть или, в крайнем случае, делать это вместе с родителями", - поясняет исполнительный директор LPMA Армандс Муйжниекс.

Вечером "Ночи легенд 2021" будут рассказаны почти 20 историй со всей Латвии. Часть из них вы наверняка уже слышали и знаете, другие окажутся для вас незнакомыми. "Мы назвали это мероприятие марафоном потому, что одна история будет сменять другую. Конечно, это продлится не всю ночь, но мы постарались сделать так, чтобы каждый слушатель смог узнать что-то новое, испугаться и в будущем даже посетить место, где произошла заинтересовавшая его история", - рассказал президент LPMA Янис Лазданс.

Более подробную информацию о событиях в разнообразных латвийских замках и усадьбах можно найти на сайте Латвийской ассоциации замков и поместий.