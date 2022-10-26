"Ночь легенд-2022" в латвийских замках. Куда ехать и на что смотреть в эти выходные?

В эти выходные, а если точнее, то 29 октября, в латвийских замках и поместьях пройдет очередная "Ночь легенд".

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XVIII век был богат на открытия в области химии, физики, астрономии и других наук. А еще это было время индустриализации и попыток использования совершенных открытий для развлечения, обмана и запугивания людей. Поэтому темой "Ночи легенд" в этом году станут чудеса, волшебство и научные открытия.

Это мероприятие в уже в 11-й раз проводит Латвийская ассоциация замков и поместий и в эти выходные в "Ночи легенд" примут участие большое количество замков и поместий по всей Латвии.

Например, в отреставрированном Добельском замке мероприятие будет носить название "Истории живут, пока их рассказывают". В каждом из помещений замка можно будет прочувствовать, услышать и увидеть мистическую, страшную, эмоциональную, невероятную историю, основанную на реальных событиях, которую пережили сами добельцы или жители Добельского замка.

В парке Прейльского поместья будет проложена тропа магии и заклинаний. А вечером можно будет отправиться на экскурсию по комплексу Краславского дворца.

Foto: Elita Priedniece

В поместье Вилцес гостей будут встречать барон Мюнхгаузен и придворные дамы ливонского рода фон Дунтен. Чтобы получить небольшой подарочек, вам придется познакомиться с персонажами из XVIII века и найти спрятанное.

В Стамериенском дворце вас ждет история о Эдварде Лидскалнине, эксцентричном латвийском эмигранте в США и его Коралловом замке, который он единолично построил во Флориде.

Замок в Дурбе приглашает всех на путешествие во времени – гости смогут с головой окунуться в 200-летние прошлое замка, когда им владела семья немецких баронов фон дер Реке.

В усадьбе Залениеки будет выступать иллюзионист, а в Унгурмуйжу можно будет попасть совершенно бесплатно с 20:00 до 23:00 часов.

Во многих поместьях запланированы экскурсии, лекции и выставки, которых познакомят вас с величием замков и усадеб в Средние века, а в других усадьбах будет звучать музыка и пройдут небольшие мастер-классы.

Более подробную информацию о событиях "Ночи Легенд" можно найти на сайте Латвийской ассоциации замков и поместий.