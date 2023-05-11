"Ночь музеев-2023" в Риге: Путеводитель по лучшим местам столицы

13 мая по всей Латвии пройдет ежегодная Ночь музеев. Тема Ночи музеев в этом году – "созидание", что объединяет в себе творчество, обновление и возрождение, улучшение жизни и изобретательное преобразование вещей, а также обучение и приобретение навыков. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты не только музеи, но и учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии. Но мы собираемся не только туда, поэтому портал DELFI составил краткий путеводитель по наиболее интересным событиям в столице.

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Число участников Ночи музеев в этом году довольно значительно и успеть всюду будет совершенно невозможно. Так, например, только в Риге и ее пригородах посетителей будут ждать аж в 57 местах – музеях, учреждениях и объектах. И это не считая музеи, расположенные за пределами столицы Латвии.

Как и в предыдущие годы, Видземе обещает быть самым активным регионом в Ночь музеев: вечером и ночью 13 мая жители и гости региона смогут посетить 73 различных места. В Курземе свои двери для посетителей откроют 60 культурных объектов, в Латгалии – 36 объектов, а в Земгале – 18 культурных объектов.

Кроме того, в Ночь музеев (с 18:00 до 00:00) билеты на поезд будут продавать со скидкой в 50%. Электронные билеты со скидкой на определенные рейсы поездов можно будет приобрести на сайте www.pv.lv и в мобильном приложении. В расписании поездов эти рейсы отмечены пометкой "50%" или "Ночь музеев". Билеты также можно приобрести в кассах. Если на данной станции она закрыта, билет со скидкой выдаст кондуктор поезда.

Итак, поехали:

Старая Рига: Рижский замок, Сейм, искусство и кино

Рижский замок

В Рижском замке открыта реставрированная и реновированная часть замка, в которой находится резиденция президента Латвийского государства.

Foto: DELFI

Посетители Рижского замка смогут осмотреть все представительские залы замка – Гербовый зал, Белый зал, Посольский зал и Праздничный зал, а также парадный вестибюль и лестницу, Рижский салон, комнату Доротеи и рабочий кабинет первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте. Посетители также смогут увидеть Зал подарков, а также все высшие государственные награды Латвии.

Во время мероприятия гостей Рижского замка будут развлекать музыкальными выступлениями.

В связи с высоким интересом и ограниченным количеством посетителей, которые могут одновременно находиться в Рижском замке, в Ночь музеев Рижский замок будет открыт с 15:00. Стоит учесть, что перед входом будет проводиться проверка безопасности и организаторы просят не брать с собой большие сумки, еду, металлические предметы и животных.

Открыто с 15:00 до 24:00.

Адрес: площадь Пилс, 3, Рига

Tел. 67092106; www.president.lv

Сейм Латвийской республики

Foto: DELFI

В "Ночь музеев" посетители здания Сейма смогут увидеть выставку, созданную в честь столетия принятия парламентом закона, в котором кратко изложены процедуры и правила работы парламента. Посетители Сейма также смогут увидеть помещения парламента и Зал заседаний.

Посетители должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту). Стоит учесть, что перед входом будет проводиться проверка безопасности и организаторы просят не брать с собой большие сумки, металлические предметы и животных.

Открыто с 19:00 до 24:00.

Адрес: Улица Екаба, 11, Рига

Tел. 67087321; www.saeima.lv

Музей истории Риги и мореходства

Foto: DELFI

В этом году музей истории Риги и мореходства предлагает множество разнообразных экспресс-выставок, концертную программу в Колонном зале, а также творческие, образовательные мероприятия на морскую тематику под девизом "И корабль плывет...". Кроме того в музее будет работать фотосалон и вы сможете примерить на себя облик рижан прошлых лет (захватите свою фотокамеру).

Открыто с 19:00 до 00:00.

Адрес: Улица Паласта, 4, Рига

Тел. 67211358; 67356676; www.rigamuz.lv

Музей декоративного искусства и дизайна

Foto: Kristīne Šica

В Большом зале вас ждет персональная выставка дизайнера Германа Ермича "Plūstoši", а также фотокампания Flowing Viewpoints. Посетители смогут найти интересные ракурсы произведений искусства и пространства, сделать фотографию и поделиться ею в своих социальных сетях с хэштегом #dmdm и #muzejunakts2023. Также будет работать интерактивная стена для голосования: посетители смогут оценить выставку, проголосовав за лучшую работу и оставив отзыв.

В фойе первого этажа детей будет ждать мастерская цветовых переходов (с 19:00 до 22:00).

Открыто с 19:00 до 00:00.

Адрес: Улица Скарню, 10, Рига

Tел. 67222235; www.lnmm.lv

Художественный музей "Ригас Биржа"

Foto: LETA

С 10:00 до 18:00 в музее пройдет тематическая игра на память, которая поможет вам познакомиться с постоянной экспозицией музея и текущей выставкой "Рефлексии эпохи. Латышское искусство из коллекции банка Rietumu". Эту выставку можно будет осмотреть и после 18:00, но уже без игры.

Открыто с 10:00 до 00:00.

Адрес: Домская площадь, 6, Рига

Tел. 25732122; www.lnmm.lv

Рижский киномузей

Foto: Publicitātes foto

Днем Рижский киномузей приглашает всех желающих принять участие в творческой мастерской "Мастерская игрушек оптических иллюзий XIX века" (входная плата 3,00 евро, необходима предварительная регистрация по e-mail: kinomuzejs@kinomuzejs.lv) и экскурсии по музею, которую проведет директор музея Агнесе Логина (входная плата 1,80 евро, необходима предварительная регистрация по электронной почте: kinomuzejs@kinomuzejs.lv).

Вечером же в музее будут показывать кино.

Открыто с 11:00 до 22:00.

Адрес: Улица Пейтавас, 10 (вход с улицы Алксная), Рига

Tел. 67358873; www.kinomuzejs.lv

Кроме вышеупомянутых музеев в Старой Риге в акции принимают участие Военный музей Латвии, а также Латвийский национальный архив, Музей баррикад 1991 года, Дом Менцендорфа, Рижский музей фарфора, Фармацевтический музей, Латвийский музей фотографии, Латвийский музей спорта, Музей народного фронта, Латвийский музей оккупации и Музей союза художников Латвии. Программу их мероприятий можно найти ЗДЕСЬ.