Ночь музеев в Латвии: свои двери для посетителей откроют более 240 музеев и общественных организаций

Рекордное количество учреждений – более 244 латвийских музеев и других общественных организаций – примут в этом году участие в Ночи музеев, которая пройдет в ближайшую субботу, 13 мая. В этом году Ночь музеев пройдет в Латвии уже в 19-й раз.

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"Каждый год Ночь музеев знаменует собой начало лета, когда около четверти миллиона человек по всей Латвии наслаждаются разнообразными ночными культурными мероприятиями. Приятно видеть, что число участников этого события растет год от года", - заявил сегодня на посвященной мероприятию пресс-конференции министр культуры Наурис Пунтулис.

Тема Ночи музеев в этом году – "созидание", что объединяет в себе творчество, обновление и возрождение, улучшение жизни и изобретательное преобразование вещей, а также обучение и приобретение навыков. В Риге и пригородах в Ночь музеев свои двери для посетителей откроют 57 культурных учреждений, а самоуправления, частные музеи и неправительственные организации организуют интересные мероприятия в 187 учреждениях в регионах.

Как и в предыдущие годы, Видземе обещает быть самым активным регионом в Ночь музеев: вечером и ночью 13 мая жители и гости региона смогут посетить 73 различных места. В Курземе свои двери для посетителей откроют 60 культурных объектов, в Латгалии – 36 объектов, а в Земгале – 18 культурных объектов.

"Хочу подчеркнуть две вещи. Мероприятия будут проходить очно. Мы хорошо помним, что когда-то жили во времена пандемии и очные мероприятия были весьма ограничены. Также напоминаю, что мероприятия Ночи музеев бесплатные", - сказал Пунтулис.

С программой Ночи музеев можно ознакомиться ЗДЕСЬ.