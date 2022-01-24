Ночь с животными: 29 января состоится вечерний поход по природным тропам Лигатне

29 января на Лигатненских природных тропах состоится специальная прогулка – Satiec zvērus tumsā ("Встретиться со зверьми в темноте"). К участию приглашаются все любознательные и жаждущие приключений друзья природы, желающие пройтись по освещенным природным тропам, поиграть в игры на свежем воздухе и познакомиться с таинственной и необычной деятельностью диких животных в темноте.

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Хотя люди в темное и холодное время предпочитают оставаться в теплых домах, многие животные в это время становятся еще более активными. Поэтому в темное время суток животный мир можно увидеть в совершенно новом виде – наполненном различными передвижениями и звуками.

Организаторы приглашают всех желающих на двухчасовую прогулку в группе (всего запланировано пять групп, по 20 человек в каждой). Первая группа "выйдет на старт" в 17:00, а каждая последующая чрез полчаса после предыдущей – то есть в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00. Посетители должны взять с собой фонарик и одеться соответственно погоде и прогулкам на природе.

Foto: Velga Vītola

Мероприятие будет проходить в зеленом режиме, поэтому участие возможно только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19, для детей от 12 лет – с прививкой/справкой о болезни или с отрицательным тестом на Covid-19 (лабораторная справка или свидетельство) не ранее 72 часов. Также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Детям до 12 лет документы предоставлять не требуется.

ВНИМАНИЕ! Участие в мероприятии возможно только при наличии ранее приобретенных билетов на прогулку "Встретиться со зверьми в темноте", которые можно купить на сайте bilesuserviss.lv. Билеты на обычное посещение природных троп Лигатне в этот раз недействительны.

Больше информации о мероприятиях на Лигатненских природных тропах, графике работы и информацию о виденных здесь животных можно узнать на сайте, а также на Facebook.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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