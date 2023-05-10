Новая экзотика и горнолыжная Европа: Novatours представил новые направления для путешествий

Лидер рынка балтийского туризма и ведущий туроператор в Латвии – Novatours – представляет полную программу туров и новые направления из Латвии на зимний сезон 2023-2024 годов. Уже с 9 мая путешественникам доступно 21 направление в 19 странах, включая совсем новые – Иордания, Вьетнам и австрийский горнолыжный регион Зальцбург.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы наблюдаем всё более выраженную тенденцию жителей Латвии планировать свои выходные заранее. Поэтому с большим удовлетворением объявляем о наших направлениях на предстоящий зимний сезон, открываем три новых направления, а также расширяем предложение экзотических направлений. Мы реагируем на то, что путешественники всё больше и больше ими интересуются и ищут возможности совместить отдых с работой", – говорит руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане.

В предстоящем зимнем сезоне Novatours приглашает посетить новые направления – Иорданию и Вьетнам, с перелетами из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, компания к популярным горнолыжным направлениям в Италии и Франции добавляет Австрию.

Компания также увеличила предложение экзотических направлений. Всего предлагается 12 дальних направлений, включая Таиланд, Шри-Ланку, Мексику, Бали, Мальдивы, Сейшельские острова, Доминиканскую Республику, Занзибар, Вьетнам и другие. По некоторым направлениям предложение мест увеличилось многократно, например, по Занзибару в рамках группы туроператора (Латвия, Литва, Эстония) предложение увеличилось почти в 3 раза по сравнению с прошлым зимним сезоном, а по Кубе, Мексике, Сейшельским островам – почти в два раза.

Путешественников ждут также хорошо известные курорты в Египте, на Мадейре и Тенерифе, продажи которых на следующую зиму начались уже в апреле.

Обновленный ассортимент отелей и дополнительные преимущества

Foto: Shutterstock

"К зимнему сезону мы также значительно расширили ассортимент отелей. Учитывая отзывы клиентов и оценивая их потребности, мы обновили предложение отелей на всех направлениях как минимум на 10%, на некоторых направлениях – до 30%", – говорит руководитель отдела продаж Novatours.

На зимний сезон 2023-2024 годов у путешественников есть возможность приобрести гарантию самой низкой цены, предлагаемую единственным туроператором в Балтийском регионе. Это значит, что клиенты, купившие поездку заранее, могут быть уверены, что им будет возмещена разница в цене, если после приобретения путешествия его цена будет снижена.

Пакет раннего бронирования путешествий также включает бесплатную защиту путешествия. Например, возможность поменять путешествие при изменении планов позволяет скорректировать дату, продолжительность, отель, тип номера и даже направление путешествия.

Ожидаемые новинки и незабываемая Иордания

Foto: Shutterstock

Иордания – компактная страна с уникальным древним наследием. Ее рекомендуется посетить как тем, кто хочет совершить путешествие, богатое новыми знаниями и впечатлениями, а также тем, кто ищет простой и спокойный отдых.

Южная часть страны представляет собой впечатляющую розовую пустыню, но по мере продвижения на север появляется всё больше зелени. В стране множество исторических объектов, самая важная из которых – знаменитая Петра, признанная одним из новых семи чудес света. Этот древний, построенный бедуинами город, спрятанный в горах, поражает своей мощью.

Еще один любимый путешественниками объект – пустыня Вади-Рам, которая впечатляет не только розовым песком и камнями, но и возможностью переночевать в ней, наблюдая за ночным звездным небом. Еще один рекомендуемый опыт – посещение Мертвого моря, соленая вода которого поддерживает купальщиков на плаву и в то же время отлично омолаживает кожу.

Шарм страны красных драконов во Вьетнаме

Foto: Shutterstock

Путешествие по Вьетнаму, известному как Страна красного дракона, завораживает своими горными тропами, рисовыми полями, древними и в то же время современными городами. Путешественников здесь ожидают дружелюбные местные жители, которых можно узнать по коническим шляпам. Вьетнамцам всегда есть что рассказать, а здешние дворцы, пагоды и храмы позволят прикоснуться к уникальным культурным традициям.

Ханой, столица Вьетнама – один из самых интересных городов страны с уникальной атмосферой. Любители ночной жизни могут посетить район Ханг Буом и насладиться кукольным представлением – старой традицией, когда под традиционное музыкальное сопровождение показывают сценки из старинной жизни вьетнамцев.

Залив Халонг, площадь которого составляет 1500 квадратных километров, считается одним из семи природных чудес света и в 1994 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он, несомненно, является очень важным местом во Вьетнаме.

Горнолыжные курорты для любителей адреналина или семейного отдыха

Foto: Shutterstock

К своим популярным горнолыжным направлениям в Италии и Франции Novatours добавил Австрию и приглашает выбрать для зимнего отдыха любимый путешественниками регион Зальцбург.

Особенно популярен горнолыжный курорт в регионе Капрун, где 138 км трасс гарантируют идеальный рельеф для катания на лыжах. Путешественников здесь ожидает различный активный отдых, например, катание на лыжах на длинные дистанции, езда на санях, горные походы и романтические прогулки на санях, запряженных лошадьми. В большей части курортов есть лыжные школы и спа-центры, а также удобные подъемники, рестораны и другие развлечения.