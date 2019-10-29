Новые направления из аэропорта "Рига": авиакомпании перешли на зимнее расписание

После перехода на зимнее время, то есть с воскресенья, 27 октября, в аэропорту "Рига" начало действовать зимнее расписание полетов. Пассажирам предлагается шесть новых направлений, сообщается в пресс-релизе аэропорта.

С воскресенья рейсы из Риги начала выполнять австрийская авиакомпания-лоукостер LaudaMotion. Она четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) будет перевозить пассажиров по маршруту Рига - Вена (Австрия).

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продлила действовавшие во время летнего сезона маршруты из Риги в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Рейкьявик (Исландия) и Штутгарт (Германия), обеспечив четыре новых направления для зимнего сезона.

Ryanair в зимний период возобновит полеты из Риги в Бремен (Германия).

Кроме того, авиакомпании Ryanair и Wizz Air изменили аэропорты в некоторых пунктах назначения. Рейсы Ryanair вместо аэропорта в Жироне (Испания) будут выполняться в аэропорт Барселоны. Wizz Air на маршруте Рига - Эйлат (Израиль) будет использовать аэропорт в Рамоне вместо аэропорта Овда.

В рамках зимнего расписания из Риги 17 авиакомпаний будут выполнять регулярные пассажирские рейсы в 76 пунктов назначения.