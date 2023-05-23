Новые туристические места в Видземе, в которых можно побывать на выходных
Foto: "Wind Films"

Время от времени в Латвии появляются новые достопримечательности – это и отреставрированные старинные замки и поместья, и какие-то совершенно новые природные объекты. Вот несколько таких мест в Видземе, которые стоят того, чтобы до них доехать.

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На Замковом остове в Алуксне для посетителей открылась отреставрированная Южная башня средневекового замка Алуксне – при помощи звуковой и световой инсталляций рассказывается об истории замка. Музыкальное произведение "Восьмой брат Мариенбурга" особенна еще и тем, что служит прощанием с одним из ее авторов, покойным композитором Мартиньшем Браунсом.

Знакомство с Видземе невозможно без прогулки вдоль моря. В конце прошлого года на Тропе солнечного заката в Саулкрасты был открыт новый экологический объект "Наблюдатель за закатом". Тропа солнечного заката – одна из лучших в Латвии с точки зрения видов, которые перед вами открываются. Она начинается от Белой дюны и идет до центра Саулкрасты. Но если вам этого мало, то можно пойти дальше, до Звейниекциемса, и тогда ваш маршрут составит примерно 11 километров. Кстати, что делать в Звейниекциемсе – мы совсем недавно рассказывали.

В Сейской волости также создана достопримечательность – "Сад вдохновения Августа", где можно полюбоваться разнообразными цветами. Весной, например, посетителей радовало цветение великолепных луковичных, когда более 20 000 тюльпанов, нарциссов и гиацинтов расцвели как на клумбах, так и в высоких ящиках, образуя цветочную мандалу и другие красивые узоры. Это место для отдыха, для семейного единения и творческого самовыражения, место для празднования и релаксации, место для любителей цветов и природы.

Сезон скалодрома в Огре открылся в апреле. Скалодром высотой от 20 до 24 метров и площадью 1050 квадратных метров предназначен для тренировок спортсменов, альпинистов и других заинтересованных лиц. В дополнение к большой стене был построен скалодром меньшего размера для детей и молодежи, высотой 2,5-4,5 метра. Строительство скалодрома позволило восстановить объект индустриального наследия XX века – водонапорную башню, которая не использовалась с конца 1980-х годов.

Новые туристические места в Видземе, в которых можно побывать на выходных
Foto: Ogres novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Если скалолазание вас не впечатляет, то можно отправиться на мол в устье Огре (на заглавной фотографии). Теперь это уникальное место для отдыха и прогулок. Недавно в конце пирса был установлен красивый маяк, лампа которого загорается в темное время суток.

В Кегумсе на правом берегу Даугавы создана и благоустроена новая природная тропа вдоль улиц Смилшу и Даугавгривас. Она начинается у смотровой площадки Кегумса и тянется почти на один километр.

О новых достопримечательностях и достопримечательностях в других местах Латвии читайте в статье "Веломаршруты, сады и музеи – что нового посмотреть в Латвии в этом году", где местные туристические центры и региональные туристические ассоциации рассказывают о недавно созданных местах.

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