1785 километров. 84 дня. Четыре перелома. За этими сухими цифрами — история Агнесе Калныни, которая совершила пешее путешествие по Латвии.

По словам Агнесе, 8 мая она планировала отправиться в Венгрию, чтобы претворить в жизнь свой проект под названием "No viena gala līdz otram" ("От края до края") и добавить эту страну в перечень тех, которые ей уже удалось обойти пешком. Однако в планы вмешалась пандемия — к тому же, из-за распространения вируса Агнесе, работавшая в сфере туризма, осталась без работы. Так она приняла решение не сидеть сложа руки и отправиться в путь, чтобы обойти пешком Латвию.

Начало пути в Айнажи в день, когда Агнесе исполнилось 44 года.

"Я уже не молодая девушка. Мне 44 года, у меня двое взрослых детей. Я отправилась в пешее путешествие по Латвии. И я ее обошла! Я хочу приободрить остальных — не бойтесь совершить иногда что-нибудь абсолютно сумасшедшее. Воспоминания, чувства и эмоции — это то, исходя из чего мы потом будем жить. Может быть, не обязательно нужно обойти пешком Латвию, но время от времени следует вырываться из рутины. Я советую каждому попробовать сделать это", — говорит путешественница.

По словам Агнесе, специально к походу она не готовилась — в конце концов, опыт в этой сфере у нее уже был. Оставалось только собрать всю необходимую экипировку и отправиться в путь.