Огрские дачные истории: в Огре появились четыре новых пешеходных маршрута с аудиогидом

Осень – особенно если она не сопровождает дождями и сильным ветром – одно из лучших времен года для неспешных прогулок по паркам и улицам города. А, значит, самое время опробовать появившиеся в Огре новые пешеходные маршруты с аудиогидом – "Огрские дачные истории".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все четыре маршрута ведут по разным частям города и, соответственно, рассказывают о разном. Выбрать можно любой из них, рассчитывая на то, что для прохождения каждого из них вам потребуется примерно час времени. Также для прогулки вам понадобится заряженный телефон с бесплатным приложением "Echoes" (iOS, Android) и наушники, удобная одежда и обувь, а в жаркую погоду бутылка с водой.

Описание прогулок, а также аудиогид можно найти ЗДЕСЬ.