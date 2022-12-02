Охота за подарками: 10 рождественских ярмарок в Риге, на которых можно побывать

В ожидании зимних праздников в Риге проходит не только множество мероприятий и разнообразных концертов. В городе еще и работает немало рождественских ярмарок, на которых можно купить интересные подарки семье и друзьям или просто хорошо провести время, поедая пипаркукас и запивая глитнвейном. Где же можно найти эти ярмарки?
Рождественская ярмарка в Старой Риге
В преддверии Адвента, после двухлетнего перерыва, посетителей вновь ждут на Рождественской ярмарке в Старой Риге. На Домской площади вплоть до первого января можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.
На Домской площади будут работать более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.
Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.
По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.
Время работы ярмарки:
- По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00,
- по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00,
- по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.
- 1. Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке
- 2. Рождественский рынок в Калнциемском квартале
- 3. Рождественская ярмарка на Эспланаде
- 4. Ярмарки в квартале улицы Таллиннас
- 5. Другие ярмарки