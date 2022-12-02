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Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке
Охота за подарками: 10 рождественских ярмарок в Риге, на которых можно побывать
Foto: Rīgas dome

В ожидании зимних праздников в Риге проходит не только множество мероприятий и разнообразных концертов. В городе еще и работает немало рождественских ярмарок, на которых можно купить интересные подарки семье и друзьям или просто хорошо провести время, поедая пипаркукас и запивая глитнвейном. Где же можно найти эти ярмарки?

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Рождественская ярмарка в Старой Риге

В преддверии Адвента, после двухлетнего перерыва, посетителей вновь ждут на Рождественской ярмарке в Старой Риге. На Домской площади вплоть до первого января можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.

На Домской площади будут работать более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.

Охота за подарками: 10 рождественских ярмарок в Риге, на которых можно побывать
Foto: Rīgas dome

Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.

По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.

Время работы ярмарки:

  • По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00,
  • по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00,
  • по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.




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Рождественская ярмарка на Агенскалнском рынке
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